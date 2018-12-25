Акция «Наши дети» прошла в Гродненском театре кукол

В Гродненском театре кукол в рамках акции «Наши дети» прошел праздник для юных жителей Ленинского района Гродно. Сладкие подарки от администрации района совместно с отделением общественного объединения «Белорусский фонд мира» получили отличившиеся в учебе, спорте и творческих конкурсах ребята.





– В декабре новогодние праздники традиционно проходят во всех учреждениях образования и трудовых коллективах. Участниками сегодняшней благотворительной елки стали 150 детей, которые своим упорством и трудом на протяжении всего года радовали нас подарками в виде успехов в различных сферах: от учебы и спорта до творческих конкурсов, – рассказал глава администрации Ленинского района Гродно Иван Курман.



С удовольствием все они посмотрели добрую сказку, помогли зажечь праздничные огни на главной новогодней красавице и закружились в шумном хороводе со сказочными персонажами.









Поздравила участников праздника также депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Тамара Долгошей.



– Акция «Наши дети» в Беларуси существует больше двадцати лет, и с каждым годом все масштабнее она входит в жизни не только детей. Ждут ее и взрослые, которые приходят с подарками, – отметила Тамара Долгошей.









Она также добавила, что зрелость государства справедливо определяется через отношение к детям и старикам. Сегодня многое делается для поддержки молодых семей, в которых подрастает будущее Беларуси.



– В этом году принят ряд постановлений, которые улучшают положение молодой мамы в декретном отпуске. Они дают возможность получать материальную поддержку не только в виде пособия, но еще и подрабатывая в декретном отпуске.













