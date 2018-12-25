«Белая Русь» устроила новогодний праздник для особенных детей

Областная организация РОО «Белая Русь» собрала у новогодней елки в торговом центре OldCity воспитанников школ-интернатов для детей с нарушениями зрения и слуха, вспомогательной школы №1 города Гродно, а также подшефной приемной семьи. С Рождеством и Новым годом детей и их родителей поздравила заместитель председателя областной структуры общественного объединения Светлана Варяница.











– «Белая Русь» традиционно принимает активное участие в республиканской благотворительной акции «Наши дети». В первую очередь в зоне внимания особенные ребята, которым как никаким другим необходимы ласка и забота. Также праздники прошли для детей актива организации, – отметила Светлана Варяница.



На утреннике в торговом центре OldCity ребят ждала яркая фотосессия у дизайнерской елки, воздушные шары в подарок и вкусное угощение, в том числе блюдами турецкой кухни. Создать праздник для особенных детей общественному объединению помогли кафе MC DONER, фотосалон «Азарт», магазин «Воздушная история».



















