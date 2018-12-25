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«Белая Русь» устроила новогодний праздник для особенных детей

26.12.2018 — Новости Общества | Заря над Неманам  
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Областная организация РОО «Белая Русь» собрала у новогодней елки в торговом центре OldCity воспитанников школ-интернатов для детей с нарушениями зрения и слуха, вспомогательной школы №1 города Гродно, а также подшефной приемной семьи. С Рождеством и Новым годом детей и их родителей поздравила заместитель председателя областной структуры общественного объединения Светлана Варяница. 


«Белая Русь» устроила новогодний праздник для особенных детей


– «Белая Русь» традиционно принимает активное участие в республиканской благотворительной акции «Наши дети». В первую очередь в зоне внимания особенные ребята, которым как никаким другим необходимы ласка и забота. Также праздники прошли для детей актива организации, – отметила Светлана Варяница. 

На утреннике в торговом центре OldCity ребят ждала яркая фотосессия у дизайнерской елки, воздушные шары в подарок и вкусное угощение, в том числе блюдами турецкой кухни. Создать праздник для особенных детей общественному объединению помогли кафе MC DONER, фотосалон «Азарт», магазин «Воздушная история». 

«Белая Русь» устроила новогодний праздник для особенных детей

«Белая Русь» устроила новогодний праздник для особенных детей
«Белая Русь» устроила новогодний праздник для особенных детей
«Белая Русь» устроила новогодний праздник для особенных детей
«Белая Русь» устроила новогодний праздник для особенных детей
«Белая Русь» устроила новогодний праздник для особенных детей
«Белая Русь» устроила новогодний праздник для особенных детей

 
 
Теги: Гродно
 
 
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Областная организация РОО «Белая Русь» собрала у новогодней елки в торговом центре OldCity воспитанников школ-интернатов для детей с нарушениями зрения и слуха,...
 
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