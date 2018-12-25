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В Сенно вынесли приговор мужчине, «заказавшему» девушку-водителя в отместку за смерть сына в ДТП

26.12.2018 21:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Суд Сенненского района вынес приговор жителю горпоселка Богушевск, который нанял киллера для 21-летней девушки-водителя. 51-летний гражданин Армении Гарегин С. получил 6 лет колонии усиленного режима, сообщает Верховный суд.


Мужчина признан виновным в приготовлении к умышленному причинению тяжкого телесного повреждения, совершенному способом, носящим характер мучения и истязания, по найму, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего. Вердикт суда — 6 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

Приговор может быть обжалован.

Напомним, 24 мая 2017 года обвиняемый потерял в ДТП в Сенненском районе 16-летнего сына. 21-летняя девушка-водитель Ford Focus зацепила обочину на закруглении дороги, потеряла управление и выехала на встречную полосу. Там на полной скорости врезалась в «Ниву» под управлением 75-летнего пенсионера. В аварии погибли два пассажира Ford: сын фигуранта дела и 17-летняя девушка.

Виновной в ДТП признали водителя Ford, которая получила права за полгода до ДТП. Ее осудили на 5 лет лишения свободы в колонии-поселении за нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В качестве возмещения морального вреда по искам родителей погибших подростков с владельца машины — отца девушки-водителя — суд взыскал 40 тысяч рублей.

Отца погибшего юноши приговор суда не удовлетворил, и через год после ДТП он решил отомстить за сына.

Весной этого года милиция узнала, что мужчина ищет исполнителя для расправы с водителем. За то, чтобы ее изувечили — лишили руки, ноги, зрения, отец погибшего в ДТП был готов заплатить тысячу долларов.

Дальнейшие события проходили под контролем оперативных сотрудников. Заказчик избегал телефонных и других контактов — все детали обговаривал с исполнителем только на личных встречах. Он сообщил «киллеру», что водитель находится в колонии-поселении.

В качестве доказательства выполненной работы условный «киллер» предоставил фотографию жертвы с отчлененной конечностью, изготовленную с помощью фотомонтажа. После того как заказчик детально обговорил условия оплаты, его задержали.

 
 
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