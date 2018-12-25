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В Сенно вынесли приговор мужчине, «заказавшему» девушку-водителя в отместку за смерть сына в ДТП
26.12.2018 21:00 — Новости Общества | Tut.by
Суд Сенненского района вынес приговор жителю горпоселка Богушевск, который
Мужчина признан виновным в приготовлении к умышленному причинению тяжкого телесного повреждения, совершенному способом, носящим характер мучения и истязания, по найму, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего. Вердикт суда — 6 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.
Приговор может быть обжалован.
Напомним, 24 мая 2017 года обвиняемый потерял в ДТП в Сенненском районе 16-летнего сына. 21-летняя девушка-водитель Ford Focus зацепила обочину на закруглении дороги, потеряла управление и выехала на встречную полосу. Там на полной скорости
Виновной в ДТП признали водителя Ford, которая получила права за полгода до ДТП. Ее
В качестве возмещения морального вреда по искам родителей погибших подростков с владельца машины — отца девушки-водителя — суд взыскал 40 тысяч рублей.
Отца погибшего юноши приговор суда не удовлетворил, и через год после ДТП он решил отомстить за сына.
Весной этого года милиция узнала, что мужчина ищет исполнителя для расправы с водителем. За то, чтобы ее изувечили — лишили руки, ноги, зрения, отец погибшего в ДТП был готов заплатить тысячу долларов.
Дальнейшие события проходили под контролем оперативных сотрудников. Заказчик избегал телефонных и других контактов — все детали обговаривал с исполнителем только на личных встречах. Он сообщил «киллеру», что водитель находится в колонии-поселении.
В качестве доказательства выполненной работы условный «киллер» предоставил фотографию жертвы с отчлененной конечностью, изготовленную с помощью фотомонтажа. После того как заказчик детально обговорил условия оплаты, его задержали.
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Мужчина признан виновным в приготовлении к умышленному причинению тяжкого телесного повреждения, совершенному способом, носящим характер мучения и истязания, по...
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