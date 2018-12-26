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Теплые поздравления и сладкие подарки пациентам детского отделения Кореличской ЦРБ от председателей районного Совета депутатов и РО РОО «Белорусский детский фонд»

26.12.2018 — Новости Общества | Полымя  
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По всей республике в эти предпраздничные дни проходит акция «Наши дети», которая помогает ребятам окунуться в новогоднюю сказку. Юные жители Кореличского района также окружены вниманием и заботой.  26 декабря с теплыми поздравлениями в детское отделение Кореличской ЦРБ пришли председатель районного Совета Депутатов Александр Викторович Шкадов и председатель РО РОО «Белорусский детский фонд» Ольга Викторовна Куляко.

— Все мы, и взрослые, и дети, верим в чудеса, особенно в преддверии самого любимого праздника — Нового года, — обратился к юным пациентам детского отделения Александр Шкадов. — Хочется пожелать вам скорейшего выздоровления, хорошего настроения и исполнения всех ваших желаний.

Теплые поздравления и сладкие подарки пациентам детского отделения Кореличской ЦРБ от председателей районного Совета депутатов и РО РОО «Белорусский детский фонд»

Каждый юный кореличчанин, который оказался в эти праздничные дни в детском отделении, получил сладкий подарок, положительные эмоции и заряд позитива.

Теплые поздравления и сладкие подарки пациентам детского отделения Кореличской ЦРБ от председателей районного Совета депутатов и РО РОО «Белорусский детский фонд»

Теплые поздравления и сладкие подарки пациентам детского отделения Кореличской ЦРБ от председателей районного Совета депутатов и РО РОО «Белорусский детский фонд»

К праздничному мероприятию присоединились сотрудники Кореличского РОЧС, которые напомнили о том, что каникулы будут веселыми и радостными в том случае, если они пройдут без чрезвычайных происшествий. В рамках акции «Безопасный Новый год» кореличские спасатели вручили детям познавательные журналы и памятки.

Теплые поздравления и сладкие подарки пациентам детского отделения Кореличской ЦРБ от председателей районного Совета депутатов и РО РОО «Белорусский детский фонд»

Теплые поздравления и сладкие подарки пациентам детского отделения Кореличской ЦРБ от председателей районного Совета депутатов и РО РОО «Белорусский детский фонд»

Теплые поздравления и сладкие подарки пациентам детского отделения Кореличской ЦРБ от председателей районного Совета депутатов и РО РОО «Белорусский детский фонд»

Оксана ЯНУШ

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По всей республике в эти предпраздничные дни проходит акция «Наши дети», которая помогает ребятам окунуться в новогоднюю сказку. Юные жители
 
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