ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси обновили перечень обязательных для наличия в аптеках лекарств

26.12.2018 20:46 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
В Беларуси обновили перечень обязательных для наличия в аптеках лекарств
Фото из архива

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси обновили перечень лекарственных средств белорусского (российского) производства, обязательных для наличия в аптеках всех форм собственности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал Беларуси.

Перечень установлен постановлением Минздрава №92 от 10 декабря 2018 года. В нем более 240 наименований лекарственных препаратов.

Для пищеварительного тракта и обмена веществ, в частности, предусмотрены препараты "Омепразол", "Дротаверин", "Спазматон", "Нифуроксазид", "Лоперамид", для сердечно-сосудистой системы - "Глицерил тринитрат", "Валидол", "Фуросемид", "Гепарин", костно-мышечной - "Глюкозамин", "Ибупрофен", "Нимесулид", "Кеторолак", нервной системы - "Лидокаин", "Ангримакс", "Парацетамол", "Цитрамон-Боримед", "Винпоцетин", "Пирацетам", "Глицин".

Среди дерматологических средств указываются "Миконазол", "Нистатин", "Метилурацил", средств для лечения заболеваний органов чувств - капли глазные "Левофлоксацин", "Диклофенак", "Слеза искусственная", противоопухолевых и иммуномодулирующих - "Интерферон альфа-2b". Что касается препаратов для дыхательной системы, речь идет, в частности, о лекарствах "Оксиметазолин", "Риноцил", "Амброксол", "Лоратадин".

Документ вступает в силу через месяц после официального опубликования.

Постановление Минздрава №84 от 28 августа 2017 года "Об установлении перечня лекарственных средств белорусского (российского) производства, обязательных для наличия в аптеках всех форм собственности, осуществляющих розничную реализацию лекарственных средств" признано утратившим силу.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси обновили перечень лекарственных средств белорусского (российского) производства, обязательных для наличия в аптеках всех...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Кладезь» веры, подарков и встреч: в Лиде открылся фестиваль православной культуры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.12.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Заря над Неманам
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика