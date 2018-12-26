На БелАЗе с ветерком: мечта красноярского мальчика сбылась под Новый год

Фото "Красноярск - БелАЗ сервис"

26 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В рождественские и новогодние дни могут сбыться самые необычные детские мечты. Об одном таком случае корреспонденту БЕЛТА рассказали в посольстве Беларуси в России.

Четырехлетний житель Красноярска Лев Хромов мечтал прокатиться на большегрузном самосвале БелАЗ. На просьбу мамы мальчика охотно откликнулась компания ООО "Красноярск - БелАЗ сервис", которая участвовала в региональной благотворительной акции "Поверь в мечту". Мальчуган смог не только проехаться на большегрузе, но и узнать об особенностях его устройства, разновидностях БелАЗов, а также о разработках белорусских конструкторов, которые помогают облегчить управление этими гигантами. А затем представители ООО "Красноярск - БелАЗ сервис" вручили Льву Хромову новогодние сладости и модель-конструктор карьерного самосвала БелАЗ.-0-

Фото "Красноярск - БелАЗ сервис"