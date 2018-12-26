Уступать ли Москве, воссоединяться ли, «как крымчане», смешные запросы и IT-рота - все за вчера

Доброе утро!

Да, мы все никак не переживем, что 2 января будет рабочим днем! Как ни просили белорусы правительство дать им еще день отдохнуть, как ни подписывали петицию — нет, и точка! Кстати, а сколько вас выступило в Сети «за» ? Может, хотя бы эти настойчивые оптимисты могут второго не выходить на работу, посмотреть надоевшую (или нет?), но родную «Иронию судьбы» в 3246-й раз, посочувствовать Гале и порадоваться (или нет?) за Надю и поплакать над тяжелой судьбой «мамы Жени Лукашина» ? Ну пожалуйста!





Так, что у нас с переговорами с Россией нового? Разрешить противоречия Москвы и Минска вокруг налогового маневра в нефтяной отрасли пока не удалось , говорит Дмитрий Песков. «Разногласия сохраняются, но и разговор будет продолжаться. Это обычная неизбежная проблема, такое бывает». Два президента (как мы помним) условились провести еще одну встречу. Сроков, говорит Песков, не ставилось. Забыли сказать: пока суть да дело, мировая цена на нефть упала ниже 50 долларов — в последний раз такое было в августе 2017-го.

Н-да, конец 2018 года в экономике Беларуси похож на страшную сказку. А ведь ничто, как говорится, не предвещало… Экономист Чалый, например, считает, что мы наблюдаем закат уникальной белорусской экономической модели, которой долгие годы так гордились белорусские власти. Возможно, мы живем во время смены эпохи, находимся на важной исторической развилке. И выбор, который сделает президент, определит наше будущее на долгие десятилетия. Присоединяйтесь к нам завтра в 15.25 — будем обсуждать все это в «Экономике на пальцах» в прямом эфире TUT.BY.

А наш политический обозреватель Артем Шрайбман, например, считает, что нам сейчас не стоит уступать Москве . «Если Россия не уступит и метра своей позиции, я не думаю, что Лукашенко пойдет на требуемые от него уступки. Это даже не столько и не только вопрос независимости, сколько власти, которая, как мы знаем, для Александра Григорьевича — высшая ценность. Для него это выбор: управлять более бедным народом, чем сегодня, или сохранить условные „попиццот“, но лишиться части полномочий в пользу Москвы. Первое будет сложно, но с телевизором, верным ОМОНом и избиркомами — возможно. Второе — значит отдать в Россию печатный станок, контроль за таможней или налоговой политикой (или все сразу). Нельзя быть немножко беременной, и нельзя быть немножко автократом — у тебя либо есть абсолютная власть, либо ее нет. Тем не менее, раз президенты решили снова встретиться до Нового года, торг продолжается».

Пока два президента общались, телеканал «Дождь» спросил у российских парламентариев, что они думают о сложившейся ситуации. Например, депутат Госдумы Михаил Дегтярев задался вопросом: « Может, белорусский народ хочет, как крымчане, воссоединиться ?». Эм-м-м, наверное, мы с Макеем пока против . А вы?





А в Украине наконец завершилось действие военного положения . Это принципиальное решение Порошенко, «оно основывается на анализе всех составляющих текущей ситуации безопасности в государстве». Правда, говорит, ситуация вокруг Украины не очень изменилась — но, мол, теперь украинская армия совсем в другом состоянии (но новые санкции против России на всякий случай ввели и запрет на въезд мужчин из России продлили ).

В белорусской же армии тем временем появилась рота, которая будет… программировать . В новое подразделение вооруженных сил — ИТ-роту — набрали 40 человек — и, говорят, даже был немалый конкурс! Сегодня сможете почитать о ней подробнее.

А сейчас расскажем, как будем жить на «гражданке». Ну-у-у, нелегко, возможно. Имейте в виду, в следующем году будут дорожать жилищно-коммунальные услуги — вот здесь рассказываем, какие и на сколько (дешевле станет только электричество для отопления и подогрева воды ). А средние зарплаты белорусов, между тем, снова упали . Пока понятно лишь, что что-то изменится с 1 января у строителей — им-то серьезно повышают зарплаты , чтобы сдержать отток кадров за границу.

Ой, кстати о границе. Продолжаем свой проект «Люди на границе». Мы уже побывали в четырех белорусских деревнях, которые граничат с нашими странами-соседями, и рассказали о простых людях, которые там живут. Вчера показывали пятую — на границе с Латвией . Здесь живут 140 человек. Когда-то здесь были магазин, клуб, библиотека, школа. Сейчас остались только ФАП и отделение круглосуточного пребывания — что-то типа дома престарелых. Зато туда пришла скандинавская ходьба!





А индивидуальные предприниматели всех деревень и городов страны продолжают собирать подписи под обращением к президенту. Они добиваются встречи с главой государства и надеются, что он поможет упростить условия работы. Если власти не пойдут навстречу, то «в 2028 году ИП мелкорозничной торговли исчезнут как класс» и президент «пожмет руку последнему предпринимателю, занимающемуся розничной торговлей», прогнозируют сами ипэшники. Мы тут разбирались, чего они добиваются .

Помните блогера, хамившего во время пожара сотруднику МЧС? Неравнодушные гомельчане тогда аж целую петицию создали, чтобы милиция его наказала. И таки дали мужчине 15 суток (правда, он до сих пор уверен, что ничего плохого не сделал).

Ахтунг, ахтунг, разыскивается айтишник, который станет учителем для мальчишки с ограниченными возможностями! У Олега есть четыре собаки, которыми он гордится, и ни одного сверстника-друга. Но он не унывает. Старается, занимается. Олег хорошо управляет одной рукой и мечтает хоть немного научиться программировать. «Пока не было инсультов, Олег очень любил математику… А сейчас мечтает хоть немного научиться программированию… Нужно думать о будущем, понятно ведь, что ни строителем, ни, например, инженером он точно не сможет работать». Ребята, ну пожалуйста — сотворите чудо!

Если вы все еще не купили подарки к Новому году (и с нематериальными чудесами у вас тоже не очень), то главное — не опозориться: горстка конфет, поверьте не выход, а скорее унижение . Присмотритесь лучше к электромобилю — говорят, скоро в Беларуси появится свой собственный. Но мы тут попытались реально представить, как Беларусь впишется в электромобильный мир … Хм… О, а может, вам нужен кот ?!

Если чего-то не знаете, всегда можно спросить у поисковика. «Яндекс» вон поделился самыми смешными поисковыми запросами года — и это нечто ! «Как правильно вести инстаграм кота», «какие виды секса практикуются в сексе по дружбе», «ровно 4 это сколько», «что означает половой член на кофейной гуще» и др. Ну кому это все приходит в голову?..

Так, похоже, сглазили мы минское хоккейное «Динамо»… Проиграли наши ребята в гостях челябинскому «Трактору» . Если вы сильно расстроены, посмотрите хотя бы новогодний клип ВИА «Поющие зубры» — ну, раз красивого хоккея у них все равно не вышло. Но очередной проигрыш «Динамо», знаете ли, совсем не главная неудача в мировом спорте в 2018 году — помните, например, как сборная Германии по футболу опозорилась на чемпионате мира? Вот где печаль!

Все новости среды, 26 декабря





Кстати. До Нового года осталось меньше недели — совсем чуть-чуть времени, чтобы создать праздничную атмосферу. Наверняка многие из вас уже украсили елки и интерьеры, а кто-то, наоборот, еще раздумывает, чем бы удивить домочадцев в этом году. Если у вас есть идеи новогоднего настроения, делитесь ими со всеми — присылайте нам фотографии своих домашних елок и интерьеров , украшенных домов и уличных новогодних композиций! Давайте вместе готовиться к празднику! Но помните — за одно новогоднее застолье (плюс доедание салатов на следующий день) можно неплохо так поправиться (да, не на 10 кг, как боятся вечно худеющие, но все же!), а еще переедание чревато острыми панкреатитами, печеночными коликами, инфарктами и инсультами. Так что берегите себя и знайте меру!

Ваша редакция

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