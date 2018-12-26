За чем минчане стояли в очередях в этом году. Вспоминаем, что вызывало ажиотаж в 2018-м

В декабре мы писали о том, как пенсионеры «Беларуськалия» выстроились в огромную очередь за новогодними подарками, и эту тему прокомментировал даже Александр Лукашенко. Поэтому мы решили вспомнить, в каких очередях и за чем в 2018 году стояли жители Минска.



Фото: из аккаунта в Facebook Дмитрия Брушко

За дешевыми квартирами

Несколько раз в этом году минчане создавали столпотворения за квартирами возле УКСов. Это происходило потому, что указанные застройщики трактуют закон так, что заявления принимаются по живой очереди.

Например, по такой схеме с ажиотажем продавали квартиры в Новинках от УКСа Центрального района. Цены были от 600 долларов за «квадрат», а жилье выставлялось партиями. Каждый раз число желающих превышало число квартир, в очереди возникали конфликты, да и вообще ситуация была напряженная. Все квартиры, конечно, продали , но недавно в дело вмешался Александр Лукашенко. Он сказал , что около 60 квартир скупили «один или два курносых», и сейчас в деле разбирается КГБ.



Фото: realt.by

Люди стояли в живой очереди и за квартирами, которые УКС Миноблисполкома строит в доме возле Академии наук. Помещения также реализовывали партиями, но по более рыночной цене — около 1200 долларов за «квадрат». Но и несмотря на это, люди стояли по ночам и отмечались в очереди. А в день продажи даже зажали и не пускали замгендиректора УКСа Миноблисполкома, который пробирался к двери. Они просто перепутали его с покупателем.



Фото: realt.by

А осенью минчане вновь стали выстраиваться в очередь около УКСа Мингорисполкома за квартирами в монолитно-каркасном доме. На продажу тогда выставили 95 штук по 1000—1200 долларов за «квадрат».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Для заключения договоров милиционер впускал людей в управление только по пять человек. Некоторые стояли здесь сутками со своими стульями, а дело иногда доходило и до конфликтов.

За бесплатными хот-догами и шаурмой, а также дешевой пиццей

Акции на еду часто вызывают ажиотаж у минчан. Тому подтверждение — новость об открытии в марте шаурмичной на месте киоска «Хутка-Смачна», где весь день бесплатно раздавали шаурму.

На протяжении дня студенты выстраивались в очередь, а работники не успевали справляться с заказами.



Фото: телеграм-канал koko.by

Фастфуд привлекал молодежь и в августе, когда к рекламной кампании «А-Феста» подключили красный фудтрак , в котором раздавали бесплатные хот-доги и напитки. Машина перемещалась по разным точкам города, задерживаясь на одном месте не более 25 минут, а локацию заранее не анонсировали. О месте прибытия сообщали по факту в прямом эфире инстаграма, но и это не спасло от очередей.



Фото: телеграм-канал koko.by

На этой теме решила заработать внимание новая для Минска российская сеть «Додо пицца». В декабре она проводила акцию: маленькую «Пепперони» (25 сантиметров) продавали за 2 рубля 99 копеек при обычной цене 9 рублей 90 копеек.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Акция действовала только 18 часов и по одному адресу. Из заведения хвост очереди, которая состояла преимущественно из молодежи, растянулся до соседнего здания. Вечером продажи прекратили, а чуть позже акцию повторили по другому адресу, но она уже не была такой примечательной.

За международными билетами

В апреле компания Ecolines объявила акцию: билет на автобус можно купить в кассе со скидкой 50%. Акция действовала только с 13 и до 15 часов. Но уже в 11.30 стала образовываться очередь. И откуда столько людей оказалось в очереди посреди рабочего дня?

За помадами

В июле в ТЦ Galleria Minsk около магазина косметики MAC выстроилась огромная очередь из девушек, желающих бесплатно обменять любую старую помаду на новую.

В результате в выходной день толпы девушек к 10 утра уже были в магазине. Но очередь образовалась задолго до открытия ТЦ — самая первая девушка пришла к дверям торгового центра к пяти часам утра, следующие — к шести. Хвост очереди еще до старта акции стоял на улице.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Но не всем пришедшим досталась новая помада. Посетителей было слишком много, их запускали по несколько человек, так как магазин совсем небольшой. Акция длилась всего час.

В аквапарк

В конце июля синоптики обещали до +32 градусов. Так что, кроме магазина косметики, примерно в то же время минчане толпились около аквапарков.





В тот же «Дримлэнд» выстраивалась огромная очередь, а хвост толпы находился уже у остановки общественного транспорта. В «Лебяжьем» хоть и электронная очередь, но все же ждать приходилось долго — в аквапарк желали попасть около 900 человек.

В жаркий воскресный день 29 июля в «Дримлэнде» побывали 4943 гостя, в «Лебяжьем» — 5459.

В аквапарке «Лебяжий» рекорды посещаемости объясняли не только высокой температурой, но и пенными вечеринками, а еще — низкими ценами на билеты, которые начинали действовать после 16.00.

За скидкой на гаджеты в магазин Apple

В сентябре в минском торговом центре Green City открылся самый большой в Беларуси магазин Apple уровня Premium Reseller. В честь этого события покупателям предложили скидки до 50% на ряд гаджетов. Это вызвало ажиотаж: в очередь выстроились несколько сотен человек.









Хотя открытие нового i-Store было намечено на 12 часов, но уже в 9.25 в очереди перед ним стояли около 15 человек. К 12 часам очередь заняла большую часть первого этажа торгового центра.

На автограф-сессию белорусского писателя

Этой осенью вышел роман «Ноч» белорусского писателя Виктора Мартиновича. В октябре в столичной «Академкниге» прошла автограф-сессия, на которую собралась огромная толпа людей.



Фото: Олег Киндар, TUT.BY

К 18 часам, когда должна была начаться автограф-сессия, внутри магазина стояли около ста человек, позже еще столько же вытянулись вдоль улицы Сурганова. В очереди были самые разные люди. В толпе даже появился и художественный руководитель Республиканского театра белорусской драматургии Александр Гарцуев, но быстро ушел: длина очереди и вправду смущала.

Обычно магазин закрывается в 8 вечера, но в этом случае время работы пришлось продлить. Писатель закончил подписывать книги только в половине десятого.

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Кроме перечисленных в публикации, были еще и очереди, с которыми минчане сталкиваются каждый год: в туалеты и палатки с едой на фестивалях , на концерты , а также в «Букинист» на сдачу книг . Но они не обусловлены акциями или погодными условиями — зачастую это вопрос организации мероприятий.