ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

За чем минчане стояли в очередях в этом году. Вспоминаем, что вызывало ажиотаж в 2018-м

27.12.2018 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В декабре мы писали о том, как пенсионеры «Беларуськалия» выстроились в огромную очередь за новогодними подарками, и эту тему прокомментировал даже Александр Лукашенко. Поэтому мы решили вспомнить, в каких очередях и за чем в 2018 году стояли жители Минска.


Фото: из аккаунта в Facebook Дмитрия Брушко

За дешевыми квартирами

Несколько раз в этом году минчане создавали столпотворения за квартирами возле УКСов. Это происходило потому, что указанные застройщики трактуют закон так, что заявления принимаются по живой очереди.

Например, по такой схеме с ажиотажем продавали квартиры в Новинках от УКСа Центрального района. Цены были от 600 долларов за «квадрат», а жилье выставлялось партиями. Каждый раз число желающих превышало число квартир, в очереди возникали конфликты, да и вообще ситуация была напряженная. Все квартиры, конечно, продали, но недавно в дело вмешался Александр Лукашенко. Он сказал, что около 60 квартир скупили «один или два курносых», и сейчас в деле разбирается КГБ.


Фото: realt.by

Люди стояли в живой очереди и за квартирами, которые УКС Миноблисполкома строит в доме возле Академии наук. Помещения также реализовывали партиями, но по более рыночной цене — около 1200 долларов за «квадрат». Но и несмотря на это, люди стояли по ночам и отмечались в очереди. А в день продажи даже зажали и не пускали замгендиректора УКСа Миноблисполкома, который пробирался к двери. Они просто перепутали его с покупателем.


Фото: realt.by

А осенью минчане вновь стали выстраиваться в очередь около УКСа Мингорисполкома за квартирами в монолитно-каркасном доме. На продажу тогда выставили 95 штук по 1000—1200 долларов за «квадрат».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Для заключения договоров милиционер впускал людей в управление только по пять человек. Некоторые стояли здесь сутками со своими стульями, а дело иногда доходило и до конфликтов.

За бесплатными хот-догами и шаурмой, а также дешевой пиццей

Акции на еду часто вызывают ажиотаж у минчан. Тому подтверждение — новость об открытии в марте шаурмичной на месте киоска «Хутка-Смачна», где весь день бесплатно раздавали шаурму.

На протяжении дня студенты выстраивались в очередь, а работники не успевали справляться с заказами.


Фото: телеграм-канал koko.by

Фастфуд привлекал молодежь и в августе, когда к рекламной кампании «А-Феста» подключили красный фудтрак, в котором раздавали бесплатные хот-доги и напитки. Машина перемещалась по разным точкам города, задерживаясь на одном месте не более 25 минут, а локацию заранее не анонсировали. О месте прибытия сообщали по факту в прямом эфире инстаграма, но и это не спасло от очередей.


Фото: телеграм-канал koko.by

На этой теме решила заработать внимание новая для Минска российская сеть «Додо пицца». В декабре она проводила акцию: маленькую «Пепперони» (25 сантиметров) продавали за 2 рубля 99 копеек при обычной цене 9 рублей 90 копеек.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Акция действовала только 18 часов и по одному адресу. Из заведения хвост очереди, которая состояла преимущественно из молодежи, растянулся до соседнего здания. Вечером продажи прекратили, а чуть позже акцию повторили по другому адресу, но она уже не была такой примечательной.

За международными билетами

В апреле компания Ecolines объявила акцию: билет на автобус можно купить в кассе со скидкой 50%. Акция действовала только с 13 и до 15 часов. Но уже в 11.30 стала образовываться очередь. И откуда столько людей оказалось в очереди посреди рабочего дня?

За помадами

В июле в ТЦ Galleria Minsk около магазина косметики MAC выстроилась огромная очередь из девушек, желающих бесплатно обменять любую старую помаду на новую.

В результате в выходной день толпы девушек к 10 утра уже были в магазине. Но очередь образовалась задолго до открытия ТЦ — самая первая девушка пришла к дверям торгового центра к пяти часам утра, следующие — к шести. Хвост очереди еще до старта акции стоял на улице.


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Но не всем пришедшим досталась новая помада. Посетителей было слишком много, их запускали по несколько человек, так как магазин совсем небольшой. Акция длилась всего час.

В аквапарк

В конце июля синоптики обещали до +32 градусов. Так что, кроме магазина косметики, примерно в то же время минчане толпились около аквапарков.


В тот же «Дримлэнд» выстраивалась огромная очередь, а хвост толпы находился уже у остановки общественного транспорта. В «Лебяжьем» хоть и электронная очередь, но все же ждать приходилось долго — в аквапарк желали попасть около 900 человек.

В жаркий воскресный день 29 июля в «Дримлэнде» побывали 4943 гостя, в «Лебяжьем» — 5459.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Anton (@anton_stoliar) 29 Июл 2018 в 5:33 PDT

В аквапарке «Лебяжий» рекорды посещаемости объясняли не только высокой температурой, но и пенными вечеринками, а еще — низкими ценами на билеты, которые начинали действовать после 16.00.

За скидкой на гаджеты в магазин Apple

В сентябре в минском торговом центре Green City открылся самый большой в Беларуси магазин Apple уровня Premium Reseller. В честь этого события покупателям предложили скидки до 50% на ряд гаджетов. Это вызвало ажиотаж: в очередь выстроились несколько сотен человек.



Хотя открытие нового i-Store было намечено на 12 часов, но уже в 9.25 в очереди перед ним стояли около 15 человек. К 12 часам очередь заняла большую часть первого этажа торгового центра.

На автограф-сессию белорусского писателя

Этой осенью вышел роман «Ноч» белорусского писателя Виктора Мартиновича. В октябре в столичной «Академкниге» прошла автограф-сессия, на которую собралась огромная толпа людей.


Фото: Олег Киндар, TUT.BY

К 18 часам, когда должна была начаться автограф-сессия, внутри магазина стояли около ста человек, позже еще столько же вытянулись вдоль улицы Сурганова. В очереди были самые разные люди. В толпе даже появился и художественный руководитель Республиканского театра белорусской драматургии Александр Гарцуев, но быстро ушел: длина очереди и вправду смущала.

Обычно магазин закрывается в 8 вечера, но в этом случае время работы пришлось продлить. Писатель закончил подписывать книги только в половине десятого.

***

Кроме перечисленных в публикации, были еще и очереди, с которыми минчане сталкиваются каждый год: в туалеты и палатки с едой на фестивалях, на концерты, а также в «Букинист» на сдачу книг. Но они не обусловлены акциями или погодными условиями — зачастую это вопрос организации мероприятий.

Читайте также

 
Теги: Новости, Минск
 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вспоминаем события в 2018 году, которые вызывали ажиотаж и очереди.
 
Новости дня
Новости общества
 
Загінула зубраня з Мінскага заапарка, мянушку якому выбіралі ўсім светам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.12.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Заря над Неманам
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика