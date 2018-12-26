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За чем минчане стояли в очередях в этом году. Вспоминаем, что вызывало ажиотаж в 2018-м
27.12.2018 07:30 — Новости Общества | Tut.by
В декабре мы
За дешевыми квартирами
Несколько раз в этом году минчане создавали столпотворения за квартирами возле УКСов. Это происходило потому, что указанные застройщики трактуют закон так, что заявления принимаются по живой очереди.
Например, по такой схеме с ажиотажем продавали квартиры в Новинках от УКСа Центрального района. Цены были от 600 долларов за «квадрат», а жилье выставлялось партиями. Каждый раз число желающих превышало число квартир, в очереди возникали конфликты, да и вообще ситуация была напряженная. Все квартиры, конечно,
Люди
А осенью минчане вновь стали
Для заключения договоров милиционер впускал людей в управление только по пять человек. Некоторые стояли здесь сутками со своими стульями, а дело иногда доходило и до конфликтов.
За бесплатными хот-догами и шаурмой, а также дешевой пиццей
Акции на еду часто вызывают ажиотаж у минчан. Тому подтверждение —
На протяжении дня студенты выстраивались в очередь, а работники не успевали справляться с заказами.
Фастфуд привлекал молодежь и в августе, когда к рекламной кампании «А-Феста» подключили
На этой теме решила заработать внимание новая для Минска российская сеть «Додо пицца». В декабре она
Акция действовала только 18 часов и по одному адресу. Из заведения хвост очереди, которая состояла преимущественно из молодежи, растянулся до соседнего здания. Вечером продажи прекратили, а чуть позже акцию повторили по другому адресу, но она уже не была такой примечательной.
За международными билетами
В апреле компания Ecolines объявила акцию: билет на автобус можно купить в кассе со скидкой 50%. Акция действовала только с 13 и до 15 часов. Но уже в 11.30 стала
За помадами
В июле в ТЦ Galleria Minsk около магазина косметики MAC
В результате в выходной день толпы девушек к 10 утра уже были в магазине. Но очередь образовалась задолго до открытия ТЦ — самая первая девушка пришла к дверям торгового центра к пяти часам утра, следующие — к шести. Хвост очереди еще до старта акции стоял на улице.
Но не всем пришедшим досталась новая помада. Посетителей было слишком много, их запускали по несколько человек, так как магазин совсем небольшой. Акция длилась всего час.
В аквапарк
В конце июля синоптики обещали до +32 градусов. Так что, кроме магазина косметики, примерно в то же время минчане толпились около аквапарков.
В тот же «Дримлэнд»
В жаркий воскресный день 29 июля в «Дримлэнде» побывали 4943 гостя, в «Лебяжьем» — 5459.
В аквапарке «Лебяжий» рекорды посещаемости
За скидкой на гаджеты в магазин Apple
В сентябре в минском торговом центре Green City открылся самый большой в Беларуси магазин Apple уровня Premium Reseller. В честь этого
Хотя открытие нового i-Store было намечено на 12 часов, но уже в 9.25 в очереди перед ним стояли около 15 человек. К 12 часам очередь заняла большую часть первого этажа торгового центра.
На автограф-сессию белорусского писателя
Этой осенью вышел роман «Ноч» белорусского писателя Виктора Мартиновича. В октябре в столичной «Академкниге» прошла автограф-сессия, на которую
К 18 часам, когда должна была начаться автограф-сессия, внутри магазина стояли около ста человек, позже еще столько же вытянулись вдоль улицы Сурганова. В очереди были самые разные люди. В толпе даже появился и художественный руководитель Республиканского театра белорусской драматургии Александр Гарцуев, но быстро ушел: длина очереди и вправду смущала.
Обычно магазин закрывается в 8 вечера, но в этом случае время работы пришлось продлить. Писатель закончил подписывать книги только в половине десятого.
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Кроме перечисленных в публикации, были еще и очереди, с которыми минчане сталкиваются каждый год: в туалеты и палатки с едой
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Вспоминаем события в 2018 году, которые вызывали ажиотаж и очереди.
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