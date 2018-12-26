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В Могилеве все же могут обустроить новую лестницу для инвалидов-колясочников - за счет бюджета или инвестора
27.12.2018 08:43 — Новости Общества | Tut.by
Министерство архитектуры и строительства согласовало устройство подъемника для физически ослабленных лиц на лестнице с каскадом фонтанов, сообщили в Могилевском облисполкоме. Ранее зампредседателя Могилевского горисполкома
В октябре 23 жителя Могилева обратились к городским властям с требованием сделать недавно открывшуюся лестницу более доступной для инвалидов и установить там подъемник по примеру подъемника у Потемкинской лестницы в Одессе. Обращение было инициировано Могилевской областной организацией Объединенной гражданской партии.
Председатель Могилевской организации реабилитации и спорта инвалидов-колясочников Олег Юрков обратил внимание, что людям на коляске будет крайне затруднительно пользоваться пандусом на лестнице, поскольку поручни сделаны разноуровневыми.
Строительство подъемника не представляется возможным, заявил заместитель председателя Могилевского горисполкома Владимир Дударев. Заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Пархамович ответил активисту ОГП Михаилу Шереметову, что «Могилевским горисполкомом прорабатываются варианты устройства подъемника за счет бюджетных средств или привлеченных средств заинтересованных инвесторов».
— Однако, ввиду технических особенностей и значительных финансовых затрат на данные мероприятия, в настоящее время установить конкретные сроки реализации устройства подъемника не представляется возможным", — говорится в письме Пархамовича.
Лестницу высотой 27 метров с каскадным фонтаном
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В Могилеве все же могут обустроить новую лестницу для инвалидов-колясочников - за счет бюджета или инвестора
Ранее чиновники говорили, что лестница не предусмотрена для самостоятельного перемещения инвалидов-колясочников.
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