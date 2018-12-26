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Парад Дедов Морозов пройдет в Глуске 29 декабря в 10:00

27.12.2018 — Новости Общества | Радзiма  
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Парад Дедов Морозов пройдет в Глуске 29 декабря в 10:00

В Глуске на бульваре Граховского, возле главной елки, в субботу 29 декабря в 10 часов утра состоится парад Дедов Морозов «Елка-фест — 2018».

 
 
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В Глуске на бульваре Граховского, возле главной елки, в субботу 29 декабря в 10 часов утра состоится парад Дедов Морозов «Елка-фест — 2018».
 
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