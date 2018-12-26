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«Думала о том, чтобы скорее закончился этот год». Как минчанка выиграла для сына квартиру

27.12.2018 09:00 — Новости Общества | Tut.by  
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«Не было бы счастья, да несчастье помогло» — именно так можно сказать о победе минчанки Ольги Ладутько в 99-м туре игры «Удача в придачу! Квартиру в столице ей принесла шоколадка, второпях схваченная на кассе вдобавок к покупкам, которые она собиралась отнести мужу в больницу. Вместе с сетью магазинов «Евроопт» мы продолжаем проект «По следам удачи», где рассказываем истории людей, которым невероятно повезло.

«Сын — моя надежда и опора»

— Сил ко дню выигрыша у меня никаких не осталось. В голове была одна мысль: «Скорее бы закончился этот год», — рассказывает победительница.


Ольга с родителями и мужем

Квартиру она выиграла для своего шестнадцатилетнего сына Марата — сейчас парень учится в минском колледже электроники.

— Сын — это моя надежда и опора. Он очень послушный и спокойный, учится неплохо. Наклонности у него, скорее, гуманитарные, но изначально поступали мы на программиста. И не хватило лишь десятка баллов, — вспоминает Ольга. — В любом случае, я была категорически против того, чтобы Марат продолжал учебу в десятом классе. Пока что просто остановились на том, что у него будет хоть какая-то мужская профессия. Сейчас он учится на электрика, а потом пусть сам решает, куда пойти дальше. Ведь определиться с таким желанием в юном возрасте нереально.

Сама героиня работает по специальности, она — бухгалтер. Ее мама Галина Степановна рассказала, что дочь получать такую профессию не хотела, пришлось уговаривать.

— Уже около года я работаю в транспортной компании, — продолжает победительница. — Мы абсолютно обычная семья, живем спокойно и звезд с неба не хватаем. Иногда просыпаюсь с мыслью, что у меня «день сурка». Если получается куда-то вырваться на отдых — и то хорошо.

«Надеюсь выиграть 40 тысяч рублей»

Супруг Ольги Владимир занимается ремонтом квартир, но после недавно перенесенной операции временно от дел отошел: нужно восстановить здоровье. Несмотря на это, в новой квартире он уже делает замеры вместе с тестем, Леонидом Степановичем. Кстати, тот теперь ходит в «Евроопт» каждые два дня.


— Надеюсь выиграть 40 000 рублей — надо же за что-то новую квартиру ремонтировать, — улыбается он.

— Папа у меня очень заботливый и участливый. Однажды он организовал мне собеседование. И все было бы хорошо, если бы не одно «но»: на тот момент мне было 33 года. Идти куда-то после того, как тебя попытался устроить туда папа, было ужасно неловко, — смеется героиня.

Леонид Степанович всю жизнь отслужил в МВД, сейчас он уже на пенсии. Супруга Галина Степановна отмечает:

— Работал бы до сих пор, но из-за того, что он перенес онкологию, пришлось уйти. Вы знаете, в моей жизни было два сильных потрясения, когда судьба будто выбивала меня из седла: первое — его болезнь, а второе — выигрыш дочерью квартиры. Я уже неделю уснуть не могу!

«Мысли были не об игре»

Сама Ольга вспоминает о дне, который принес такую удачу в дом, с волнением:

— Вова был после очень сложной операции, мысли у меня были далеко не об игре. В руках — тяжелые пакеты, я и думать забыла про «товар удачи». И мне на кассе о нем просто напомнили. Взяла шоколадку, получила всего лишь два кода. Никогда подумать бы не могла, что они окажутся такими счастливыми. Раньше, бывало, что с одной покупки их выходило намного больше, а выигрыш это не приносило. Наверно, не нужно все время ждать победу: она стучится в двери очень неожиданно.


Когда ей позвонили, Ольга признается: сил на эмоции не было никаких:

— Но, если бы я увидела момент выигрыша по телевизору, — мог бы случиться инфаркт. По телефону все не могла понять, с чем меня поздравляют. Осознание, кстати, не пришло до сих пор. Квартиру мы выиграли 18 декабря — отличный подарок к Новому году.

«Хватит с нас уже нервных потрясений!»

Праздник семья Ладутько мечтает провести спокойно:

— Хватит с нас уже нервных потрясений! — смеется собеседница. — У нас обычно события какие? Если у мамы кролики родились — она у меня держит хозяйство на даче в Колодищах. Или мы взяли себе новое животное: очень сильно люблю котов и собак, часто забираем их на передержку. А как потом сложно расставаться с питомцами — словами не передать. Конечно, когда в размеренную жизнь входит внезапная слава, какое уж тут спокойствие.

Кстати, для семьи это не первый серьезный выигрыш.

— Вова выиграл путевку в Черногорию, когда мы с ним только познакомились. Я в тот момент отдыхала с Маратом в Болгарии. Говорили по с Вовой по видеосвязи, и я в сердцах сказала: «Так хочется, чтобы ты насладился солнцем и увидел, как хорошо на море», — вспоминает Ольга. — И через два дня он выигрывает путевку в конкурсе на радио. В эту поездку Вова пригласил меня, но до этого момента мы успели поругаться и разойтись. Что делать — поехал один. Потом через год мы приехали отдыхать туда же, где он был, и хозяйка отеля спросила: «Это из-за нее ты весь прошлогодний отдых грустил?»


Сейчас Ольга и Владимир вместе уже четыре года и больше расставаться не планируют:

— Теперь к новых победам. И, разумеется, только вместе!

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В среду, 2 января, «Евроопт» в игре «Удача в придачу!» разыграет ТРЕХКОМНАТНУЮ квартиру в Минске, три внедорожника, два крупных денежных выигрыша по 40 000 рублей, а также более 20 000 других призов! Следите за розыгрышем в 18.20 на телеканале ОНТ, сайте evroopt.by, а также в официальных группах «Евроопт» в социальных сетях!

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Теги: Минск
 
 
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