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Как прошел дворовый праздник возле елки-путешественницы в Витебске - и куда она приедет еще

27.12.2018 09:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Несколько дней по витебским дворам путешествует передвижная дизайнерская елка с подсветкой от компании velcom. Вечером 26 декабря веселый уличный праздник прошел возле дома № 23 на проспекте Победы.


На елку шли целыми семьями: мамы и папы с детьми, бабушки и дедушки с внуками. К жильцам 23-го дома присоединились и соседи из других дворов: кто-то заранее прочитал про акцию в новостях, а кто-то просто заглянул на огонек, прогуливаясь мимо.

Дедушка Мороз водил с детишками хоровод, играл с ними в игры, вовлекал их в различные забавы и конкурсы, щедро угощал конфетами. То есть отработал свою программу с полной отдачей. Но зимнему волшебнику так и не удалось стать главным героем этого уличного праздника. Сильную конкуренцию Дедушке составил забавный снеговик. Он и был в центре внимания.

За весь вечер снеговик не сказал ни слова, но зато задорно танцевал, демонстрировал милые ужимки, давал всем пять, разрешал себя обнимать, трогать за нос-морковку, мягкую шубку и помпоны. И, конечно же, никому не отказывал в селфи вместе с ним. Один малыш даже хотел забрать красивого снеговика к себе домой навсегда, но мама уговорила его не делать этого: «Он же растает у нас в квартире».

Возле оригинальной елочки работало мини-кафе с подсветкой, где можно было согреться горячим чаем.




В последние дни уходящего года елка-инсталляция с аниматорами появится еще в трех городских дворах: 27 декабря — на проспекте Строителей, 12; 28 декабря — на Московском проспекте, 35 и 29 декабря — на улице Петруся Бровки, 9.

Начало — в 18.00. Праздничная программа рассчитана на два часа.


30−31 декабря и 1 января елка-«кочевница» возьмет выходные, а затем, до 7 января, снова будет ездить по дворам города. Конкретные адреса, где она появится после Нового года, организаторы сообщат позже. Следить за новостями можно на сайте компании.

 
Теги: Новости
 
 
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Вот уже несколько дней по витебским дворам путешествует передвижная дизайнерская елка с подсветкой от компании velcom. Вечером 26 декабря веселый уличный праздник...
 
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