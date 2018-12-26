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На зимних каникулах школьники с фликерами могут ездить на маршрутках бесплатно. Но не все
27.12.2018 10:12 — Новости Общества | Tut.by
В Гомеле школьники 1−4 классов могут не платить за проезд в маршрутках, если предъявят водителю фликер. Такие правила действуют до конца зимних каникул.
Инициаторы акции — ГАИ и Гомельоблпассажиртранс.
Кстати, подобную профилактическую акцию в Гомеле
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В Гомеле школьники 1−4 классов могут не платить за проезд в маршрутках, если предъявят водителю фликер. Такие правила действуют до конца зимних каникул.
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