На зимних каникулах школьники с фликерами могут ездить на маршрутках бесплатно. Но не все

В Гомеле школьники 1−4 классов могут не платить за проезд в маршрутках, если предъявят водителю фликер. Такие правила действуют до конца зимних каникул.

Инициаторы акции — ГАИ и Гомельоблпассажиртранс.

Кстати, подобную профилактическую акцию в Гомеле уже проводили на осенних каникулах.