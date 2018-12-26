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Денежную выплату к ордену Матери теперь можно будет получить в безналичной форме

27.12.2018 10:23 — Новости Общества | БелТА  
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Денежную выплату к ордену Матери теперь можно будет получить в безналичной форме
Фото из архива

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Денежную выплату к ордену Матери теперь можно будет получить не только в наличной форме, но и перечислением на банковский счет. Эта норма закреплена в обновленной инструкции о порядке осуществления единовременной денежной выплаты многодетным матерям, которая утверждена постановлением Министерства труда и социальной защиты №70 от 26 сентября 2018 года, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Нормы, закрепленные в инструкции, усовершенствованы с учетом практики ее применения. "Постановлением закреплена возможность денежной выплаты многодетным матерям, награждаемым орденом Матери, в безналичной форме - через банки. Это обусловлено пожеланиями граждан и требованиями законодательства по увеличению расчетов в безналичном порядке. В настоящее время денежная выплата возможна только в наличной форме по расчетно-платежной ведомости", - разъяснили в Минтруда. При этом возможность осуществления денежной выплаты в наличной форме сохраняется.

Кроме того, сокращается срок, в течение которого должна быть произведена денежная выплата. Вместо шести месяцев устанавливается двухмесячный срок со дня подписания Президентом указа о награждении многодетной матери. Если в отдельных случаях соблюсти этот срок не выходит (ввиду выезда многодетной матери за пределы республики, переезда на другое место жительства и др.), получательница не теряет права на выплату. Многодетная мать может получить полагающуюся ей сумму, обратившись по месту ее регистрации. Размер выплаты равен пятикратной наибольшей величине бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения за два последних квартала перед датой награждения.

Упраздняется отдельная форма расчетно-платежной ведомости на единовременную денежную выплату. Вопросы оформления документации при выдаче наличных уже урегулированы Инструкцией о порядке ведения кассовых операций и порядке расчетов наличными денежными средствами в белорусских рублях на территории Республики Беларусь, утвержденной постановлением правления Нацбанка, и не требуют дополнительной регламентации.

Иные изменения, внесенные в инструкцию, носят редакционный характер, добавили в Минтруда.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Денежную выплату к ордену Матери теперь можно будет получить не только в наличной форме, но и перечислением на банковский счет. Эта...
 
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