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Внимание! В торговле выявлены опасные стеклоомывающие жидкости!

27.12.2018 — Новости Общества | Единство  
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-жидкость стеклоомывающая «Clean Way - 30», объём 5л, изготовитель РФ ООО «ИВИОН» г.Москва запрещена к обращению с 30.10.2018г. Предписанием Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов от 26.10.2018г № 05-12-1/284 - так как температура кристаллизации жидкости   минус 60С при задекларированных в маркировке минус 300С, в составе установлен компонент (метиловый спирт), незаявленный производителем в маркировке, доля которого составила 5,903%, что больше допустимой нормы (не более 0,05% объемных процента в Республике Беларусь);

- жидкость стеклоомывающая «ICE DRIVE-30», объём 5л, изготовитель ООО «ИВЕНТА» (Российская Федерация), запрещена к обращению с 30.10.2018г. Предписанием Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов от 26.10.2018г № 05-12-1/286 – так как температура кристаллизации жидкости составила минус 13,60С, при задекларированных в маркировке минус 300С, в составе установлен компонент (метиловый спирт), незаявленный производителем в маркировке, доля которого составила 7,572%, что в 151 раз больше допустимой нормы (не более 0,05% объемных процента в Республике Беларусь).

А также - жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая FROZOK -30 (Cold Star), изготовитель ООО «КлинГласс» ( Российская Федерация), которая по результатам проведенных испытаний не соответствует показателям задекларированным в маркировке: температура кристаллизации минус 7,0°С, что не позволяет применять данную продукцию при температуре окружающей среды минус 30°С, указанной изготовителем в маркировке; в составе продукции установлен компонент (метиловый спирт), не заявленный производителем в маркировке, доля которого составила 16,20%, что больше допустимой нормы (не более 0,05% объемных процента).

По результатам надзорных мероприятий опасная продукция запрещена к реализации, а также выданы предписания поставщикам и импортерам об изъятии её из обращения.

Уважаемые покупатели! Если вы приобрели данную продукцию, рекомендуем возвратить ее продавцу или поставщику во избежание негативных последствий ее применения!

 
 
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