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Ряд нарушений пожарной безопасности выявлено при мониторинге магазина «Радуга»

27.12.2018 — Новости Общества | Полесская правда  
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О результатах мониторинга состояния пожарной безопасности  торгового объекта ООО «Торговый дом «Радуга-свет» корреспонденту pinsknews.by рассказал главный специалист ИНиП Пинского ГРОЧС А.В. Шкабара:

Ряд нарушений пожарной безопасности выявлено при мониторинге магазина «Радуга»
— Работниками ИНиП Пинского ГРОЧС проведен мониторинг состояния пожарной безопасности  торгового объекта ООО «Торговый дом «Радуга-свет», расположенного по адресу: г. Пинск, ул. Рокоссовского, 4Б (директор Заяц А.М.). В  рамках проведения мониторинга  выявлены нарушения:

  • приказом по объекту не создана система обучения работников требованиям пожарной безопасности.
  • не разработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности в соответствии с требованиями постановления МЧС Республики Беларусь от 28 апреля 2018 г. №28 «Об установлении требований к содержанию общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности».
  • не организовано проведение подготовки по программам пожарно-технического минимума работника(ов) магазина, назначенного(ых) ответственными за пожарную безопасность объекта, иных категорий работников (при наличии), определенных пунктом 15 постановления МЧС Республики Беларусь от 22 мая 2018 г. №36 «Об утверждении инструкции о порядке подготовки работников по вопросам пожарной безопасности и проверки их знаний в данной сфере».
  • не организовано проведение вводных и первичных противопожарных инструктажей с работниками магазина.
  • не разработаны планы эвакуации людей из здания магазина в соответствии с требованиями постановления МЧС Республики Беларусь от 20 апреля 2018 г. №21 «Об установлении формы плана эвакуации людей при пожаре», обеспечить наличие инструкции к плану эвакуации о порядке действий при возникновении пожара.
  • имеющиеся огнетушители не пронумерованы, не заведены и не обеспечено ведение эксплуатационной документации в соответствии с требованиями ТКП 295-2011 «Пожарная техника и огнетушители. Требования к выбору и эксплуатации».
  • размещение в помещении магазина технологического оборудования, продукции не соответствует проектному решению о расстановке технологического оборудования, расчету обеспечения эвакуации людей из зданий магазина. Допускается загромождение и уменьшение ширины эвакуационных проходов и выходов, определенных расчетом.
  • при проведении мониторинга установлен факт демонтажа устройств для открывания дверей без использования ключа.
  • эвакуационные выходы из здания магазина захламлены размещенной продукцией, товаром, стеллажами.
  • установлены системы кондиционирования, оборудование которой загромождают таблички «Выход»).
  • не проводятся практические отработки плана эвакуации людей из здания магазина.
  • не обеспечено наличие в здании магазина стенда с информацией о пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности.
  • приказом по объекту не созданы и не организована работа внештатных пожарных формирований (ДПД и ПТК) в соответствии с Постановлением Совета министров № 571.
  • допускается хранение товара в объеме коридора административно складской части магазина (пространство между перекрытием здания и перекрытием административных, бытовых и складских помещений).
  • нарушена целостность противопожарной двери склада «Фасовка 1», целостность дымонепроницаемой двери отделяющей коридор административно складской части здания от торгового зала. Установлен факт демонтажа порогов.
  • отсутствуют знаки пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная» (обозначение ПК, огнетушителей, ручных пожарных извещателей и т.д.).
  • не обеспечен свободный и беспрепятственный доступ к пожарным кранам. Установлен факт загромождения пожарного крана стеллажом ликероводочной продукции.
  • допускается демонтаж устройств обеспечивающих плотное самозакрывание противопожарных дверей. Директору вручены рекомендации и установлен срок информирования о выполнении выявленных нарушений.

Также проведены повторные мониторинги строительных площадок на территории города Пинска. На объекте строительства «Строительство блокированных жилых домов в г. Пинске ул. Логишинская», генподрядной организацией которого является ОАО «Пинское РСУ», установлен факт невыполнения врученных ранее рекомендаций. Линейный руководитель, прораб ОАО «Пинское РСУ» Бошко А.А. привлечен к административной ответственности.

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