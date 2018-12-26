Ряд нарушений пожарной безопасности выявлено при мониторинге магазина «Радуга»

О результатах мониторинга состояния пожарной безопасности торгового объекта ООО «Торговый дом «Радуга-свет» корреспонденту pinsknews.by рассказал главный специалист ИНиП Пинского ГРОЧС А.В. Шкабара:



— Работниками ИНиП Пинского ГРОЧС проведен мониторинг состояния пожарной безопасности торгового объекта ООО «Торговый дом «Радуга-свет», расположенного по адресу: г. Пинск, ул. Рокоссовского, 4Б (директор Заяц А.М.). В рамках проведения мониторинга выявлены нарушения:

приказом по объекту не создана система обучения работников требованиям пожарной безопасности.

не разработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности в соответствии с требованиями постановления МЧС Республики Беларусь от 28 апреля 2018 г. №28 «Об установлении требований к содержанию общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности».

не организовано проведение подготовки по программам пожарно-технического минимума работника(ов) магазина, назначенного(ых) ответственными за пожарную безопасность объекта, иных категорий работников (при наличии), определенных пунктом 15 постановления МЧС Республики Беларусь от 22 мая 2018 г. №36 «Об утверждении инструкции о порядке подготовки работников по вопросам пожарной безопасности и проверки их знаний в данной сфере».

не организовано проведение вводных и первичных противопожарных инструктажей с работниками магазина.

не разработаны планы эвакуации людей из здания магазина в соответствии с требованиями постановления МЧС Республики Беларусь от 20 апреля 2018 г. №21 «Об установлении формы плана эвакуации людей при пожаре», обеспечить наличие инструкции к плану эвакуации о порядке действий при возникновении пожара.

имеющиеся огнетушители не пронумерованы, не заведены и не обеспечено ведение эксплуатационной документации в соответствии с требованиями ТКП 295-2011 «Пожарная техника и огнетушители. Требования к выбору и эксплуатации».

размещение в помещении магазина технологического оборудования, продукции не соответствует проектному решению о расстановке технологического оборудования, расчету обеспечения эвакуации людей из зданий магазина. Допускается загромождение и уменьшение ширины эвакуационных проходов и выходов, определенных расчетом.

при проведении мониторинга установлен факт демонтажа устройств для открывания дверей без использования ключа.

эвакуационные выходы из здания магазина захламлены размещенной продукцией, товаром, стеллажами.

установлены системы кондиционирования, оборудование которой загромождают таблички «Выход»).

не проводятся практические отработки плана эвакуации людей из здания магазина.

не обеспечено наличие в здании магазина стенда с информацией о пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности.

приказом по объекту не созданы и не организована работа внештатных пожарных формирований (ДПД и ПТК) в соответствии с Постановлением Совета министров № 571.

допускается хранение товара в объеме коридора административно складской части магазина (пространство между перекрытием здания и перекрытием административных, бытовых и складских помещений).

нарушена целостность противопожарной двери склада «Фасовка 1», целостность дымонепроницаемой двери отделяющей коридор административно складской части здания от торгового зала. Установлен факт демонтажа порогов.

отсутствуют знаки пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная» (обозначение ПК, огнетушителей, ручных пожарных извещателей и т.д.).

не обеспечен свободный и беспрепятственный доступ к пожарным кранам. Установлен факт загромождения пожарного крана стеллажом ликероводочной продукции.

допускается демонтаж устройств обеспечивающих плотное самозакрывание противопожарных дверей. Директору вручены рекомендации и установлен срок информирования о выполнении выявленных нарушений.

Также проведены повторные мониторинги строительных площадок на территории города Пинска. На объекте строительства «Строительство блокированных жилых домов в г. Пинске ул. Логишинская», генподрядной организацией которого является ОАО «Пинское РСУ», установлен факт невыполнения врученных ранее рекомендаций. Линейный руководитель, прораб ОАО «Пинское РСУ» Бошко А.А. привлечен к административной ответственности.