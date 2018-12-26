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Ряд нарушений пожарной безопасности выявлено при мониторинге магазина «Радуга»
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О результатах мониторинга состояния пожарной безопасности торгового объекта ООО «Торговый дом «Радуга-свет» корреспонденту pinsknews.by рассказал главный специалист ИНиП Пинского ГРОЧС А.В. Шкабара:
— Работниками ИНиП Пинского ГРОЧС проведен мониторинг состояния пожарной безопасности торгового объекта ООО «Торговый дом «Радуга-свет», расположенного по адресу: г. Пинск, ул. Рокоссовского, 4Б (директор Заяц А.М.). В рамках проведения мониторинга выявлены нарушения:
- приказом по объекту не создана система обучения работников требованиям пожарной безопасности.
- не разработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности в соответствии с требованиями постановления МЧС Республики Беларусь от 28 апреля 2018 г. №28 «Об установлении требований к содержанию общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности».
- не организовано проведение подготовки по программам пожарно-технического минимума работника(ов) магазина, назначенного(ых) ответственными за пожарную безопасность объекта, иных категорий работников (при наличии), определенных пунктом 15 постановления МЧС Республики Беларусь от 22 мая 2018 г. №36 «Об утверждении инструкции о порядке подготовки работников по вопросам пожарной безопасности и проверки их знаний в данной сфере».
- не организовано проведение вводных и первичных противопожарных инструктажей с работниками магазина.
- не разработаны планы эвакуации людей из здания магазина в соответствии с требованиями постановления МЧС Республики Беларусь от 20 апреля 2018 г. №21 «Об установлении формы плана эвакуации людей при пожаре», обеспечить наличие инструкции к плану эвакуации о порядке действий при возникновении пожара.
- имеющиеся огнетушители не пронумерованы, не заведены и не обеспечено ведение эксплуатационной документации в соответствии с требованиями ТКП 295-2011 «Пожарная техника и огнетушители. Требования к выбору и эксплуатации».
- размещение в помещении магазина технологического оборудования, продукции не соответствует проектному решению о расстановке технологического оборудования, расчету обеспечения эвакуации людей из зданий магазина. Допускается загромождение и уменьшение ширины эвакуационных проходов и выходов, определенных расчетом.
- при проведении мониторинга установлен факт демонтажа устройств для открывания дверей без использования ключа.
- эвакуационные выходы из здания магазина захламлены размещенной продукцией, товаром, стеллажами.
- установлены системы кондиционирования, оборудование которой загромождают таблички «Выход»).
- не проводятся практические отработки плана эвакуации людей из здания магазина.
- не обеспечено наличие в здании магазина стенда с информацией о пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности.
- приказом по объекту не созданы и не организована работа внештатных пожарных формирований (ДПД и ПТК) в соответствии с Постановлением Совета министров № 571.
- допускается хранение товара в объеме коридора административно складской части магазина (пространство между перекрытием здания и перекрытием административных, бытовых и складских помещений).
- нарушена целостность противопожарной двери склада «Фасовка 1», целостность дымонепроницаемой двери отделяющей коридор административно складской части здания от торгового зала. Установлен факт демонтажа порогов.
- отсутствуют знаки пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная» (обозначение ПК, огнетушителей, ручных пожарных извещателей и т.д.).
- не обеспечен свободный и беспрепятственный доступ к пожарным кранам. Установлен факт загромождения пожарного крана стеллажом ликероводочной продукции.
- допускается демонтаж устройств обеспечивающих плотное самозакрывание противопожарных дверей. Директору вручены рекомендации и установлен срок информирования о выполнении выявленных нарушений.
Также проведены повторные мониторинги строительных площадок на территории города Пинска. На объекте строительства «Строительство блокированных жилых домов в г. Пинске ул. Логишинская», генподрядной организацией которого является ОАО «Пинское РСУ», установлен факт невыполнения врученных ранее рекомендаций. Линейный руководитель, прораб ОАО «Пинское РСУ» Бошко А.А. привлечен к административной ответственности.
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