Как будут работать в праздники рынки и ТЦ Гродно

Новогодние праздники вносят коррективы в работу городских рынков, торговых центров и общественного транспорта. Блог Гродно S13.ru рассказывает о том, как все в городе будет работать в ближайшие дни.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

«Центральный» рынок вместе со своими «спутниками», минирынками на улицах Антонова и Полиграфистов, уходит на выходные 1, 2 и 7 января. Рынок «Южный» не будет работать и 31 декабря. В связи с этим автобусные маршруты №№ 19, 39, 48, 58, 59, 60, 61 в эти даты курсировать не будут.

У гродненской «Короны» на Горького, 91 график работы проще — выходные намечены только на 1 и 7 января.

Мини-рынки Гродно будут закрыты только 1 января — все другие дни они работают в штатном режиме.

Внесли коррективы в режим работы и торговые центры Гродно.

«Корона» на Победы 31 декабря работает до 22.00, а 1 января 2019 года начинает работу в 10.00. «OldCity» в последний день года работает до 20.00, 1 января магазинчики торгового центра будут закрыты, а кафе и рестораны начнут работу с 13.00. «Евроопт» 31 декабря будет открыт до 22.00, а 1 января начинает работу с 11.00.