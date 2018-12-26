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Снег и гололедица ожидаются в Беларуси 28 декабря

27.12.2018 11:44 — Новости Общества | БелТА  
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Снег и гололедица ожидаются в Беларуси 28 декабря
Фото из архива

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег и гололедица ожидаются в Беларуси 28 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет преобладать облачная погода. Прогнозируется мокрый снег, по юго-западной половине с дождем, слабые туман и гололед. Местами по востоку страны ожидается налипание мокрого снега. Ветер будет южный, днем с переходом на северный 4-9 м/с, по западу порывы до 12 м/с.

Температура воздуха в течение суток составит от минус 4 до плюс 2, по юго-западу - от 3 до 5 градусов выше нуля.-0-

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Теги: Минск
 
 
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27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег и гололедица ожидаются в Беларуси 28 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
 
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