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Движение грузового транспорта на время II Европейских игр в Минске планируется ограничить

27.12.2018 11:37 — Новости Общества | БелТА  
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Движение грузового транспорта на время II Европейских игр в Минске планируется ограничить
Во время пресс-конференции

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение грузового транспорта на время II Европейских игр 2019 года в Минске планируется ограничить в дневное время, сообщил журналистам начальник управления государственной автомобильной инспекции милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома полковник милиции Вадим Гаркун в пресс-центре БЕЛТА.

"На время Европейских игр движение грузового транспорта планируется в Минске ограничить с 8 утра до 8 вечера. Все движение будет осуществляться в ночное время", - сказал Вадим Гаркун.

/Будет дополнено/.-0-

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Теги: Минск
 
 
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27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение грузового транспорта на время II Европейских игр 2019 года в Минске планируется ограничить в дневное время, сообщил...
 
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