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На вооружение зенитного ракетного полка в Островце поступили "Торы"

27.12.2018 11:35 — Новости Общества | БелТА  
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На вооружение зенитного ракетного полка в Островце поступили "Торы"

27 декабря, Островец /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на вооружение 1146-го гвардейского зенитного ракетного полка Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси поступила пятая батарея зенитного ракетного комплекса "Тор-М2". Ключи от новой зенитной ракетной техники личному составу вручил министр обороны генерал-лейтенант Андрей Равков, передает корреспондент БЕЛТА.

Принятие в боевой состав полка пятой зенитной ракетной батареи позволит расширить боевые возможности ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси на северо-западном направлении, а также нарастить систему противовоздушной обороны Белорусской АЭС.

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27 декабря, Островец /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на вооружение 1146-го гвардейского зенитного ракетного полка Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны...
 
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