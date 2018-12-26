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На вооружение зенитного ракетного полка в Островце поступили "Торы"
27.12.2018 11:35 — Новости Общества | БелТА
27 декабря, Островец /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на вооружение 1146-го гвардейского зенитного ракетного полка Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси поступила пятая батарея зенитного ракетного комплекса "Тор-М2". Ключи от новой зенитной ракетной техники личному составу вручил министр обороны генерал-лейтенант Андрей Равков, передает корреспондент БЕЛТА.
Принятие в боевой состав полка пятой зенитной ракетной батареи позволит расширить боевые возможности ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси на северо-западном направлении, а также нарастить систему противовоздушной обороны Белорусской АЭС.
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27 декабря, Островец /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на вооружение 1146-го гвардейского зенитного ракетного полка Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны...
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