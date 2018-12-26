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В Дзержинске трое пьяных парней напали на гаишника. Тот вызвал подмогу

27.12.2018 12:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Днем 26 декабря в милицию позвонила женщина и рассказала, что во дворе дома № 6 по ул. Победителей в Дзержинске стоит подозрительный автомобиль с номерами брестского региона. В машине, по ее словам, находились трое мужчин, поведение которых показалось звонившей неадекватным. На место отправили сотрудника ГАИ, сообщает Dzr.by.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Гаишник подошел к машине, попросил документы для проверки и поинтересовался, чем занимаются граждане. В ответ 30-летний владелец машины, явно выпивший минчанин, стал выражаться в адрес инспектора грубой нецензурной бранью и схватил милиционера за форменную одежду, в результате оторвав погон на куртке. Инспектор скрутил дебошира, но в этот момент двое других находившихся в машине мужчин — 30-летний местный житель и 24-летний парень из агрогородка Негорелое, — набросились на милиционера и дважды ударили его в лицо.

Инспектор ГАИ успел сообщить о происшествии коллегам, приехала подмога — сотрудники Департамента охраны и ГАИ.

Всех троих задержали.

Возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел. В причинах такого поведения ранее не судимых и не имевших серьезных проблем с законом молодых людей сейчас разбирается следствие. Вполне вероятно, что неадекватная реакция стала следствием неумеренного употребления спиртного.

 
 
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Возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел. В причинах такого поведения ранее не судимых и не имевших серьезных проблем с...
 
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