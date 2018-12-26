Спасшие ребенка соседи, первый вице-премьер или абитуриентка с 400 баллами. Выбираем Героя года-2018

Наши герои в уходящем году — люди из новостей. Минчане, поймавшие на плед ребенка, который выпал из окна многоэтажки. Мама погибшего солдата, которая заставила белорусскую армию меняться. Легкоатлетка, которая бежала марафон в крови, но все равно стала первой. TUT.BY выбирает Героя года — 2018. Мы предлагаем кандидатов, а вы оставьте свой голос в конце материала.

В прошлом году Героем года — 2017 пользователи TUT.BY выбрали подростка Виталия Титова — он спас ребенка, тонувшего в Свислочи. «Если долго думать — наверное, не решишься», — рассуждал потом о своем поступке Виталий. А кого можно назвать Героем года — 2018? Голосуйте, итоги подведем уже в начале 2019 года, 2 января.

Соседи, которые поймали на плед выпавшего из окна ребенка





На снимках — Дмитрий Ашуркевич и Иван Тишковец. Вместе с ними спасал человека Николай Бельский. В 2018 году три минчанина совершили чудо : они поймали на плед пятилетнего Рому, который выпал из окна 7 этажа.

Иван Тишковец рассказывал, как общался с малышом, свесившим ноги с подоконника многоэтажки:

— И я кричу этому мальчишке: «Все нормально, залазь обратно». Он пробовал ножками залезть назад, но у него не получалось. «Не спеши, все нормально», — успокаиваю его. Он в панике: «Я маленький, у меня нет сил. Я не смогу залезть».

Иван крикнул соседке, которая показалась на балконе: «Давайте одеяло». Она очень быстро среагировала.

Мальчик сорвался, но мужчины успели развернуть плед. Соседи общались с ребенком, оказывали ему первую помощь, пока не приехала скорая.

Говорят, с Ромой все в порядке, обошлось без переломов . О его спасителях не раз писали журналисты, поблагодарил мужчин и Следственный комитет. Эта история — о том, как важно не проходить мимо.

Мама погибшего солдата, которая сражается с дедовщиной



Светлана Коржич. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Жительница Пинска Светлана Коржич мужественно добивалась расследования гибели сына в армии. Именно благодаря настойчивости этой женщины в Беларуси громко заговорили о дедовщине в вооруженных силах. TUT.BY выдвигал ее в Герои года и в прошлом году, но и в 2018-м она продолжила добиваться справедливости: по делу ее сына шли тяжелые суды.

В октябре 2017 года тело Александра Коржича нашли в петле, с майкой на голове и связанными ногами — в подвале воинской части в Печах. Сообщили, что парень совершил суицид, но Светлана Коржич до сих пор считает, что сына убили. Мать солдата рассказала, что сын говорил ей об унижениях, оскорблениях, вымогательстве в армии.

За время, пока внимание общества было приковано к делу, вскрылись и факты о дедовщине в части, и другие проблемы — например, что пропажу солдата в белорусской военной части могли не замечать целых семь дней.

В доведении до самоубийства рядового Коржича признали виновными сержантов : они получили от шести до девяти лет лишения свободы. Суд вынес и частное определение в адрес министра обороны Андрея Равкова.

— Офицеры ушли от ответственности. Армия у меня забрала сына, настоящее, будущее, — говорила на суде Светлана Коржич. — Мне кажется, все, что происходит, это страшный сон, он происходит не со мной. Пусть Саше Министерство обороны поставит памятник и напишут: «Освободителю Печей». Это мой сын открыл эти Печи, это гиблое место.

Первый вице-премьер, облегчивший жизнь предпринимателям



Александр Турчин. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

С начала 2019 года отменяется «лжепредпринимательский указ» № 488. Его называли самым одиозным для бизнеса, именно на этот документ опирались во многих громких делах против белорусских бизнесменов — Арбузова, Муравьева, Кныровича.

Глава Совета по развитию предпринимательства и первый вице-премьер Александр Турчин был основным двигателем, выступавшим за его отмену. Его предшественник в должности первого вице-премьера Василий Матюшевский тоже отмечал, что указ «нанес невероятный ущерб предпринимательству в стране».

Несмотря на сопротивление силовиков, Александр Турчин был настроен категорично — документ надо отменять. В 2018 году идею поддержал и президент Беларуси.

Отмена указа № 488, вместе с другими важными шагами, приведет к декриминализации бизнеса, чего долго добивались белорусские предприниматели.

Бегунья, победившая в марафоне, несмотря на кровь



Ольга Мазуренок. Скриншот трансляции марафона.

Легкоатлетка Ольга Мазуренок впечатлила в этом году невероятной волей к победе без оглядки на сложности. Зрители по всему миру увидели ее окровавленное лицо во время трансляции марафона чемпионата Европы в Берлине. Несмотря на кровотечение из носа, которое началось уже на десятом километре бега, белоруска продолжала марафон и, более того, — победила в нем . Ольгу Мазуренок после этого прозвали «железной леди» .

— Конечно, я представляю картину, которую показывали. Но считаю, что это не такая большая проблема, — после финиша хладнокровно уверяла спортсменка. — Невозможно бежать с травмой, а из-за крови из носа я не могла остановиться на десять минут, чтобы успокоить кровотечение. Некрасиво, но, а что сделаешь?

Гомельский спасатель, победивший хамство спокойствием



Сергей Новик (на фото слева). Фото: TUT.BY

Гомельский спасатель Сергей Новик тушил 27 ноября сложный пожар. Ему пришлось сразиться не только с огнем, но и с хамством местного блогера .

Сотрудник МЧС подошел к блогеру во время пожара и спросил, что посторонний делает в опасной зоне. В ответ спасатель услышал грубости, но остался сдержанным и спокойным. Ролик с перепалкой выложил сам же блогер, но многие пользователи, посмотрев видео, встали как раз на сторону сотрудника МЧС.

1383 человека подписалось в петиции в адрес УВД Гомельского облисполкома, в которой попросили привлечь блогера к уголовной ответственности за оскорбление. Блогера судили по административной статье, его арестовали на 15 суток .

— Отпахали как черти 14 часов, уставшие, а тут еще он, — рассказывал журналистам сдержанный спасатель. — Когда льешь воду в очаг пожара, идет подсос кислорода — и там такие конвективные потоки, что струя воды в некоторых моментах летит не в очаг, а как бы закручивается. Естественно, обливает бойцов, все были мокрые. Рядом с очагом тепло и даже жарко, но стоит отойти — замерзаешь моментом, а тебе надо разбирать, проливать, тягать рукава. И вот, представьте, в этот момент к вам подходят и просят представиться. Но я понимал, что одно мое неверное движение — и все повернется против меня же. Понятно, что внутри все кипело и хотелось сделать то, о чем все сейчас говорят. Но жизнь все расставит на свои места.

Организаторы, устроившие на День Воли-2018 концерт, а не протест



Антон Мотолько, Эдуард Пальчис, Павел Белоус

Павел Белоус, Антон Мотолько, Эдуард Пальчис были главными организаторами концерта на День Воли — 2018. Хотя каждый из них наверняка скажет, что к организацию празднования 100-летия БНР приложила руку команда из 500 человек.

За четыре недели эти люди организовали большой концерт к Дню Воли, у Оперного театра, сумев получить разрешение у властей и собрав деньги через краудфандинг. В результате получился массовый праздник, самый масштабный День Воли за последние 20 лет.

— В этом празднике очень важно понимать, что ты празднуешь. Моя претензия к политикам заключается в том, что они 20 лет делали День Воли акцией протеста. Люди приходили и не знали, что это такое. В лучшем случае могли вспомнить 3-ю Уставную грамоту, — так Эдуард Пальчис объяснял , почему в этом году мероприятие по Дню Воли получилось. — И было очень важно именно историческое просвещение, поэтому вчера со сцены об этом так много говорилось — многие из зрителей слышали это впервые.

Главред «БелаПАН», которая преследовалась по «делу БЕЛТА»



Ирина Левшина. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Главный редактор БелаПАН Ирина Левшина — одна из 15 журналистов и редакторов, которые проходили по «делу БЕЛТА» . Белорусские правозащитники назвали ее журналистом года . Основатели премии отметили, что главред БелаПАН «все время прикладывает усилия, чтобы тема прав человека не пропадала из информационной повестки в Беларуси».

Главред БелаПАН во время допроса в центральном аппарате Следственного комитета официально отказалась давать показания в ходе предварительного следствия.

— После того, как стало известно о методах, которые применяло следствие в отношении отдельных фигурантов дела, я приняла решение свести к минимуму свои контакты со Следственным комитетом", — объяснила Левшина и добавила: считает, что все объяснения по сути дела дала во время первых двух допросов.

Позже главреда БалаПАН освободили от уголовной ответственности, но привлекли к административной. Она заплатила штраф в 30 базовых величин (735 рублей).

Напомним, 7 августа в офисах компаний TUT.BY и БелаПАН прошли обыски и задержания . Были задержаны главный редактор TUT.BY Марина Золотова, редакторы портала Анна Калтыгина, Галина Уласик и Анна Ермаченок, главный редактор БелаПАН Ирина Левшина и международный обозреватель информагентства Татьяна Коровенкова, собкор «Немецкой волны» Павел Быковский и редактор интернет-сайта газеты «Белорусы и рынок» Алексей Жуков. Все они провели по несколько суток в изоляторе временного содержания на Окрестина. 27 августа большинству подозреваемых был запрещен выезд из страны.

На данный момент обвиняемой по «делу БЕЛТА» остается только главный редактор портала TUT.BY Марина Золотова. Ее обвиняют по ч. 2 ст. 425 Уголовного кодекса (Бездействие должностного лица), санкция статьи — от штрафа и до 5 лет лишения свободы.

Белорусская биатлонистка, взявшая медали на Олимпиаде после большого перерыва



Дарья Домрачева. Фото: Reuters

Дарья Домрачева зимой 2017 года вернулась в большой биатлон после долгого перерыва. Уже через 134 дня после рождения дочки она взяла серебро на чемпионате мира в гонке преследования. А на Олимпиаде в Корее в начале 2018 года прима белорусского биатлона выиграла личное серебро в масс-старте и золото в эстафете в составе женской сборной.

Наша Даша сумела не только красиво вернуться, но и смогла крсиво уйти. Домрачева завершила карьеру в статусе самой титулованной биатлонистки в истории зимних Олимпиад.

Выпускница гимназии, получившая 400 баллов из 400 во вступительной кампании



Фото из личного архива Анастасии Жовнерик

Анастасия Жовнерик — выпускница пинской гимназии, которая хочет быть юристом-международником. Шансов не поступить она себе не оставила, потому что сдала экзамены с рекордным результатом : 400 баллов! Впервые в истории Беларуси абитуриент получил такой результат. За ЦТ по английскому языку и обществоведению у девушки по 100 баллов, еще в одну сотню трансформировались результаты республиканской олимпиады по белорусскому языку. Еще 100 баллов — за золотую медаль в школе.

Девушка рассказала, что целенаправленно готовиться к экзаменам начала в 11 классе.

— Секретов нет, шоколад не ела, — объясняла Настя свой успех. — Просто высыпалась обычно и перед тестом с километр шла пешком, это меня успокаивало. Ничего не повторяла утром в этот же день, потому что и так ты колотишься весь, а если начинаешь что-то нервно пересматривать, то путаешь все. Нет, надо просто проснуться, улыбнуться и прогуляться по пути на ЦТ.

Режиссер, снявшая белорусское кино, за которое не стыдно



Дарья Жук

Беларусь впервые за 20 лет выдвигала фильм на «Оскар» , и это был «Хрусталь» режиссера Дарьи Жук. Увы, лента не попала в шорт-лист фестивала в категории «Лучший иностранный фильм». Но Дарья Жук выиграла с этим фильмом несколько престижных наград (Одесский фестиваль, «Окно в Европу») и поучаствовала в десятке важных фестивалей (Карловы Вары, Лондон).

Работу белоруски называют прорывом года, о фильме писали ведущие американские, французские, российские СМИ.

Что важно, Дарья Жук сделала картину без студийной поддержки и средств Министерства культуры. И получилось то, о чем критики пишут , что «Хрусталь» это как раз тот случай, когда за свое не стыдно.

ОПРОС Герой года-2018 — кто это? Дмитрий Ашуркевич, Иван Тишковец, Николай Бельский, спасшие ребенка

Светлана Коржич, мать погибшего солдата

Александр Турчин, первый вице-премьер

Ольга Мазуренок, легкоатлетка

Сергей Новик, спасатель

Павел Белоус, Антон Мотолько, Эдуард Пальчис, организаторы Дня Воли — 2018

Ирина Левшина, главред БелаПАН

Дарья Домрачева, биатлонистка

Анастасия Жовнерик, старшеклассница-отличница

Дарья Жук, режиссер

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