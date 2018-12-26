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Коллектив управления по труду, занятости и социальной защите Сморгонского райисполкома поздравил детей из ЦКРОиР с праздниками

27.12.2018 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Троих детей из Сморгонского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации поздравил коллектив управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома.

Коллектив управления по труду, занятости и социальной защите Сморгонского райисполкома поздравил детей из ЦКРОиР с праздниками

Александра ИГНАТОВИЧ рада подаркам.

Обувь, игрушки и сладкие подарки получили ребята к Новому году и Рождеству. Как рассказала начальник управления Зоя Крачковская, на предложение собрать деньги на подарки детям быстро откликнулись все члены коллектива.

Кто-то из ребят пришёл за подарком сам, а к кому-то сотрудники управления выехали домой с приятными сюрпризами.

Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ.

Фото автора.

 
 
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Троих детей из Сморгонского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации поздравил коллектив управления по труду, занятости и социальной защите...
 
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