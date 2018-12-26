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Что положат в коробки с подарками, который в следующем году будут вручать в минских роддомах

27.12.2018 12:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Малышам, которые в январе появятся на свет в минских роддомах, вручат коробки с подарками. В них будет все самое нужное для первых дней жизни ребенка и полезное — для его мамы. Всего 16 предметов. Среди них подгузники, термометр, щетка для волос, крохотные носочки и даже игрушка.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Идея подарков для младенцев появилась около года назад, когда при поддержке Минздрава стартовал проект «МамаPro». Акция пройдет во всех роддомах столицы, Минской областной клинической больнице, а также РНПЦ «Мать и дитя».


Что положат в коробку. Иллюстрация организаторов акции

Вручать коробки будут весь январь. Их содержимое с помощью онлайн-голосования определили сами родители. Больше всего голосов, рассказывают организаторы, набрал пункт «подгузники». Поэтому в коробочку положат варианты сразу двух размеров.

— Кроме того, в каждой коробочке будут письма-приветы от имени Министерства здравоохранения, команды проекта «МамаPro», — перечисляет Диана Мардас, руководитель проекта «МамаPro», врач акушер-гинеколог. — А также послания поддержки от знаменитых белорусских мам.

В коробку также положат носки, пустышку, детские ножницы, защитный крем, термометр, игрушку и пр.

По словам организаторов, чтобы воплотить идею, бюджетное финансирование не понадобилось. Подарочные коробки сформированы при поддержке брендов — партнеров проекта.

 
 
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Малышам, которые в январе появятся на свет в минских роддомах, вручат коробки с подарками. В них будет все самое нужное для первых дней жизни ребенка и позное - для...
 
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