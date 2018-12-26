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Синоптики рассказали, какой будет погода в новогоднюю ночь

27.12.2018 12:38 — Новости Общества | Tut.by  
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В новогоднюю ночь в Беларуси пройдет кратковременный снег, сообщили TUT.BY в Белгидромете.


Фото: Reuters

— 1 января в новогоднюю ночь местами по стране пройдет кратковременный снег, — рассказали синоптики.

Днем 1 января территория Беларуси окажется под влиянием очередной системы фронтальных разделов от циклона с центром над Финляндией. Утром и днем во многих районах нашей страны ожидается снег, мокрый снег, днем по западу страны переходящий в дождь. Местами по Беларуси ожидается гололед, на дорогах гололедица.

Минимальная температура воздуха ночью в основном составит 0…-6 °C, по северо-востоку при прояснениях она понизится до -8 °C. Максимальная температура днем будет находиться в пределах от -5 °С по востоку до +3 °С по западу республики.

Сайт gismeteo.by прогнозирует, что 31 декабря в Минске будет снег и температура днем составит 0 °C, а ночью до -6 °C. 1 января днем — +1 °С и ночью до -11 °C.

На pogoda.by сообщается, что 31 декабря в столице днем будет снег и даже метель, а вечером температура до -4 °C. 1 января тоже будет снег, а днем и вечером температура — около 0 °C.

На BBC Weather есть информация о том, что 31 декабря в Минске днем будет облачно и небольшой ветер, температура — 0 °C. 1 января будет снег и температура днем — -3 °C.

 
Теги: Минск
 
 
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Утром и днем 1 января во многих районах нашей страны ожидается снег, мокрый снег, днем по западу страны переходящий в дождь.
 
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