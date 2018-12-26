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34-летняя жительница Лунинецкого района подозревается в заражении партнера ВИЧ. Возможно, не одного

27.12.2018 12:52 — Новости Общества | Tut.by  
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В Лунинецком районе возбудили уголовное дело в отношении 34-летней женщины, которая подозревается в заражении ВИЧ, сообщает «Медиа-Полесье».

Вирус иммунодефицита человека у подозреваемой выявили 4,5 года назад и предупредили об уголовной ответственности за заражение ВИЧ. Запрет женщина проигнорировала.

— 27 декабря в отношении жительницы Лунинецкого района возбуждено уголовное дело по статье 157 УК РБ «Заражение вирусом иммунодефицита человека». В ходе следствия будет проверяться информация и об иных фактах противоправной деятельности. С учетом тяжести совершенного преступления рассматривается вопрос о заключении женщины под стражу, — рассказал начальник Лунинецкого райотдела СК Андрей Лукашевич.

 
 
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В практике Лунинецкого райотдела СК это первое уголовное дело по данной статье.
 
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