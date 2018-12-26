|
34-летняя жительница Лунинецкого района подозревается в заражении партнера ВИЧ. Возможно, не одного
27.12.2018 12:52 — Новости Общества | Tut.by
В Лунинецком районе возбудили уголовное дело в отношении 34-летней женщины, которая подозревается в заражении ВИЧ,
Вирус иммунодефицита человека у подозреваемой выявили 4,5 года назад и предупредили об уголовной ответственности за заражение ВИЧ. Запрет женщина проигнорировала.
— 27 декабря в отношении жительницы Лунинецкого района возбуждено уголовное дело по статье 157 УК РБ «Заражение вирусом иммунодефицита человека». В ходе следствия будет проверяться информация и об иных фактах противоправной деятельности. С учетом тяжести совершенного преступления рассматривается вопрос о заключении женщины под стражу, — рассказал начальник Лунинецкого райотдела СК Андрей Лукашевич.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В практике Лунинецкого райотдела СК это первое уголовное дело по данной статье.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)