Акция «Наши дети». Спецшколе в Осиповичах подарили иппотренажер

Если бы люди придумали прибор, измеряющий уровень радости и счастья, то его показания 20 числа в Осиповичской государственной специальной общеобразовательной школе-интернате для детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата были бы на максимуме. Что и неудивительно: радушное учреждение принимало многочисленных гостей. Навестить ребят в рамках новогодней благотворительной акции «Наши дети» приехали представители Генеральной прокуратуры страны и ее «первичек» — профсоюзной и ОО «Белорусский союз женщин», Департамента охраны МВД Республики Беларусь, «БПС-Сбербанка» г. Минска. Конечно, не осталось в стороне и руководство нашего района и прокуратуры.





В этот день ребята услышали уйму добрых слов. Директор спецшколы Лариса Гормаш раскрыла «секрет»: если иметь заветное желание и каждый день делать маленький шажок к своей мечте, то она в течение года обязательно исполнится! Заместитель Генерального прокурора республики Алексей Стук подчеркнул главную цель визита — порадовать мальчишек и девчонок. И порекомендовал воспитанникам в будущем выбрать непростой, но интересный путь правоведа. А лучше ощутить возможности движения, укрепить мышцы и обрести новые активные двигательные навыки ребятам поможет подаренная «волшебная лошадка» — иппотренажер.

Председатель райисполкома Павел Наливайко отметил, насколько приятно видеть искорки радости и надежды в глазах ребят: значит, все будет хорошо! Подарок от руководства района — оборудование для кабинета социально-бытового ориентирования. А начальник отдела идеологической работы Департамента охраны Владимир Дюбченко и его команда вручили сертификат, который даст возможность приобрести самое необходимое для воспитанников.

В свою очередь ребята показали яркое и увлекательное представление — еще те артисты! — и вручили сувениры, которые задолго до праздника изготовили вместе со своими педагогами в «Мастерской Деда Мороза». Встреча с дружным хороводом возле сверкающей ёлки получилась искренней и радостной.

А за несколько дней до этого мероприятия спецшколу-интернат с поздравлениями посетили представители ИООО «Кровельный завод ТехноНиколь» и компании «Данон». И тоже не с пустыми руками. Новый год — время добрых дел и теплого общения!

Валентина ПАШКЕВИЧ.

Фото Нины ЦАРИК.