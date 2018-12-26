ТОП-20 детских товаров на Aliexpress без таможенных платежей

В декабре этого года был изменен беспошлинный порог на посылки из-за границы. Мы решили, что это отличная возможность порадовать себя полезными покупками и составили топ товаров для детей.

Сейчас очень сложно найти человека, который хоть раз не заказывал товары на Aliexpress. Это удобно, дешево, а сам процесс сильно затягивает. Правда, некоторые трудности возникли в связи с беспошлинным порогом на посылки из-за границы. Но в декабре этого года данные нормы были пересмотрены. Теперь предельно допустимая месячная норма беспошлинного ввоза товаров для личного пользования в международных почтовых отправлениях увеличена до 200 евро и 31 кг (в совокупности). При этом, разовая нормы одного отправления остается в размере 22 евро и 10 кг.

Предполагаем, что такие изменения обрадовали многих покупателей. В свою очередь, мы составили подборку из 20 товаров для детей, которые можно заказать на Aliexpress. Ключевой критерий отбора – стоимость товара укладывается в норму ввоза.

Детские спальные мешки или конверты

Такой спальный мешок может быть не только удобным, теплым, что особенно актуально зимой, но еще очень уютным и красивым.

Мы нашли несколько таких предложений. Например, магазин HD Mimixiong Store предлагает спальный мешок из шерсти.





Можно выбрать белый, серый или розовый цвет. Стоимость такого товара составляет 16,01 евро.

У этого же продавца мы нашли еще несколько подобных предложений.

Например, вот такой зимний вязанный конвертик:





Он отлично подойдет для коляски. Товар представлен в трех цветах, а стоимость составляет 15,80 евро.

А в магазине Happy Baby нам очень понравились спальные мешки в виде различных животных.





Можно выбрать один из пяти вариантов. Стоимость товара составит 14,49 – 17,67 евро.

Носочки-тапочки для дома

В магазине BORGATEN Store мы нашли вот такие носочки тапочки.





Они не будут скользить и отлично подойдут детям до трех лет. Можно выбрать один из 6 цветов. Стоимость товара составит 1,90 евро.

Еще одно интересное и веселое предложение мы нашли в магазине babymama Store.





Эти носочки с праздничной тематикой будут стоить 1,14 евро за пару.

Слинги

Слинги это очень и нужная вещь для комфортных прогулок.

В магазине Baby song мы нашли вот такое предложение.





Данный товар представлен в трех цветах, а стоимость составляет 10,33 евро.

Красивые слюнявчики

Магазин AliMing Proton's store предлагает широкий выбор необычных слюнявчиков.





Нам понравились, вот такие из хлопка . Они будут стоить 0,45 – 1,27 евро за штуку.

В магазине Nantong Diz Baby`s Store есть непромокаемые силиконовые слюнявчики. Предполагаем, что такой будет очень удобно использовать.





Стоимость товара составит 2,50 евро.

Тарелки и чаши для кормления

Сделать процесс кормления веселым могут удобные и яркие тарелки, чаши для кормления детей.

Так, в магазине Carry Pet Supplies Store наше внимание привлекли тарелочки с ушами как у Микки Мауса.





Стоимость одной штуки составляет 2,34 евро.

Детские столовые приборы

Еще одна важная часть приема пищи – удобные столовые приборы.





В магазине Carry Pet Supplies Store мы нашли ложки, ножи и вилки из силикона. Стоимость товара составит 0,77 – 1,05 евро.

Декоративные наволочки для детской

Детсткую комнату хочется сделать максимально уютной. В этом могут помочь декоротивные подушки или красивые наволочки. В магазине Carry Pet Supplies Store мы нашли такие.





Стоимость этих наволочек составит 4,32 евро.

Мягкие игрушки

Топ детских товаров не будет полным без мягких игрушек.





Этих плюшевых единорогов можно купить в магазине Tenglong Toy store .

Высота игрушек варьируется от 20 до 45 сантиметров, а цена товара составляет 5,98 – 15,81 евро и зависит от выбранного размера.

Домашние комбинезоны в виде животных или сказочных персонажей

Такие комбинезоны стали очень популярными не только у детей, но и у взрослых.







Магазин Amazing Store предлагает огромный выбор комбинезонов на любой вкус. Всего представлено 22 варианта. Можно подобрать комбинезон в виде динозавра, жирафа, тигра и даже Пикачу. Стоимость составит 9,28 – 13,61 евро.

Ночники

Еще одна отличная идея для детской комнаты – ночник. В магазине newstyle Official Store нам на глаза попались силиконовые ночники, которые запускаются и меняют цвет от касания.







Стоимость товара составит 6,89 – 10,59 евро в зависимости от выбранной модели.

Погремушки

Огромный выбор мягких погремушек предлагает магазин Baby’s toy park





Стоимость товара составит 4,36 – 8,16 евро.

Одежда для дома

Одежда для дома должна быть не только удобной, но и красивой. В этом может помочь магазин Bear Leader . У них есть несколько хороших комплектов одежды для дома.





Такой вариант с китом представлен в 5 разных цветах. Стоимость составит 8,16 – 10,20 евро.

Игрушки для ванной комнаты

Многие дети в детстве любили принимать ванную с резиновыми уточками, китами и другими игрушками. В магазине Nantong Diz Baby`s Store мы нашли игрушки для ванной в форме динозавров.





Стоимость одной такой резиновой игрушки составляет 4,45 евро.

Теплые зимние шапки

В магазине Fairy Mall нам понравился большой выбор вязанных зимних шапок.





Стоить такие шапочки будут будут от 2,16 – 4,89 евро.

Зимние варежки

В магазине Graceful Dance есть классные вязанные варежки.





Стоимость одной пары составит 1,94 евро.

Пижама

В магазине Beikinyuans Store мы нашли несколько вариантов пижам, которые нам понравились. Например, вот такая будет стоить 8,45 евро.





Чашки

Daniel Baby Products Store предлагает большой выбор различных товаров для детей. У них нам понравились вот эти удобные чашки.





Такая чашка будет сохранять тепло напитков. Стоимость товара составит 6,44 евро.

Бутылочки

Продолжая тему удобного хранения напитков мы обратили внимание на бутылочки. В магазине Hey,Baby Store нам понравились вот эти.





Они будут очень удобными, а за счет ярких цветов радовать глаз. Стоимость товара составит 9,43 – 9,70 евро.

Детское одеяло

Отличное зимнее детское одеяло можно найти в магазине Hot mom's shop .





Одеяло представлено в 11 различных цветах. Стоимость составит 6,81 евро.

Уголки для мебели

Самое главное это безопасность в доме. В этом может помочь магазин Nantong Diz Baby`s Store , который предлагает вот такие цветные уголки для мебели.





10 штук обойдутся в 2,54 евро.