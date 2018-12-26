ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ТОП-20 детских товаров на Aliexpress без таможенных платежей

27.12.2018 13:20 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В декабре этого года был изменен беспошлинный порог на посылки из-за границы. Мы решили, что это отличная возможность порадовать себя полезными покупками и составили топ товаров для детей.

Сейчас очень сложно найти человека, который хоть раз не заказывал товары на Aliexpress. Это удобно, дешево, а сам процесс сильно затягивает. Правда, некоторые трудности возникли в связи с беспошлинным порогом на посылки из-за границы. Но в декабре этого года данные нормы были пересмотрены. Теперь предельно допустимая месячная норма беспошлинного ввоза товаров для личного пользования в международных почтовых отправлениях увеличена до 200 евро и 31 кг (в совокупности). При этом, разовая нормы одного отправления остается в размере 22 евро и 10 кг.

Предполагаем, что такие изменения обрадовали многих покупателей. В свою очередь, мы составили подборку из 20 товаров для детей, которые можно заказать на  Aliexpress. Ключевой критерий отбора – стоимость товара укладывается в норму ввоза.

Детские спальные мешки или конверты

Такой спальный мешок может быть не только удобным, теплым, что особенно актуально зимой, но еще очень уютным и красивым.

Мы нашли несколько таких предложений. Например, магазин HD Mimixiong Store предлагает спальный мешок из шерсти.


Можно выбрать белый, серый или розовый цвет. Стоимость такого товара составляет 16,01 евро.

У этого же продавца мы нашли еще несколько подобных предложений.

Например, вот такой зимний вязанный конвертик:


Он отлично подойдет для коляски. Товар представлен в трех цветах, а стоимость составляет 15,80 евро.

А в магазине Happy Baby нам очень понравились спальные мешки в виде различных животных.


Можно выбрать один из пяти вариантов. Стоимость товара составит 14,49 – 17,67 евро.

Носочки-тапочки для дома

В магазине BORGATEN Store мы нашли вот такие носочки тапочки.


Они не будут скользить и отлично подойдут детям до трех лет. Можно выбрать один из 6 цветов. Стоимость товара составит 1,90 евро.

Еще одно интересное и веселое предложение мы нашли в магазине babymama Store.


Эти носочки с праздничной тематикой будут стоить 1,14 евро за пару.

Слинги

Слинги это очень и нужная вещь для комфортных прогулок.

В магазине Baby song мы нашли вот такое предложение.


Данный товар представлен в трех цветах, а стоимость составляет 10,33 евро.

Красивые слюнявчики

Магазин AliMing Proton's store предлагает широкий выбор необычных слюнявчиков.


Нам понравились, вот такие из хлопка. Они будут стоить 0,45 – 1,27 евро за штуку.

В магазине Nantong Diz Baby`s Store есть непромокаемые силиконовые слюнявчики. Предполагаем, что такой будет очень удобно использовать.


Стоимость товара составит 2,50 евро.

Тарелки и чаши для кормления

Сделать процесс кормления веселым могут удобные и яркие тарелки, чаши для кормления детей.

Так, в магазине Carry Pet Supplies Store наше внимание привлекли  тарелочки с ушами как у Микки Мауса.


Стоимость одной штуки составляет 2,34 евро.

Детские столовые приборы

Еще одна важная часть приема пищи – удобные столовые приборы.


В магазине Carry Pet Supplies Store мы нашли ложки, ножи и вилки из силикона. Стоимость товара составит 0,77 – 1,05 евро.

Декоративные наволочки для детской

Детсткую комнату хочется сделать максимально уютной. В этом могут помочь декоротивные подушки или красивые наволочки. В магазине Carry Pet Supplies Store мы нашли такие.


Стоимость этих наволочек составит 4,32 евро.

Мягкие игрушки

Топ детских товаров не будет полным без мягких игрушек.


Этих плюшевых единорогов можно купить в магазине Tenglong Toy store.

Высота игрушек варьируется от 20 до 45 сантиметров, а цена товара составляет 5,98 – 15,81 евро и зависит от выбранного размера.

Домашние комбинезоны в виде животных или сказочных персонажей

Такие комбинезоны стали очень популярными не только у детей, но и у взрослых.



Магазин Amazing Store предлагает огромный выбор комбинезонов на любой вкус. Всего представлено 22 варианта. Можно подобрать комбинезон в виде динозавра, жирафа, тигра и даже Пикачу. Стоимость составит 9,28 – 13,61 евро.

Ночники

Еще одна отличная идея для детской комнаты – ночник. В магазине newstyle Official Store нам на глаза попались силиконовые ночники, которые запускаются и меняют цвет от касания.



Стоимость товара составит 6,89 – 10,59 евро в зависимости от выбранной модели.

Погремушки

Огромный выбор мягких погремушек предлагает магазин Baby’s toy park


Стоимость товара составит 4,36 – 8,16 евро.

Одежда для дома

Одежда для дома должна быть не только удобной, но и красивой. В этом может помочь магазин Bear Leader. У них есть несколько хороших комплектов одежды для дома.


Такой вариант с китом представлен в 5 разных цветах. Стоимость составит  8,16 – 10,20 евро.

Игрушки для ванной комнаты

Многие дети в детстве любили принимать ванную с резиновыми уточками, китами и другими игрушками. В магазине Nantong Diz Baby`s Store мы нашли игрушки для ванной в форме динозавров.


Стоимость одной такой резиновой игрушки составляет 4,45 евро.

Теплые зимние шапки

В магазине Fairy Mall нам понравился большой выбор вязанных зимних шапок.


Стоить такие шапочки будут будут от 2,16 – 4,89 евро.

Зимние варежки

В магазине Graceful Dance есть классные вязанные варежки.


Стоимость одной пары составит 1,94 евро. 

Пижама

В магазине Beikinyuans Store мы нашли несколько вариантов пижам, которые нам понравились. Например, вот такая будет стоить 8,45 евро.


Чашки

Daniel Baby Products Store предлагает большой выбор различных товаров для детей. У них нам понравились вот эти удобные чашки.


Такая чашка будет сохранять тепло напитков. Стоимость товара составит 6,44 евро.

Бутылочки

Продолжая тему удобного хранения напитков мы обратили внимание на бутылочки. В магазине Hey,Baby Store нам понравились вот эти.


Они будут очень удобными, а за счет ярких цветов радовать глаз. Стоимость товара составит 9,43 – 9,70 евро.

Детское одеяло

Отличное зимнее детское одеяло можно найти в магазине Hot mom's shop.


Одеяло представлено в 11 различных цветах. Стоимость составит 6,81 евро.

Уголки для мебели

Самое главное это безопасность в доме. В этом может помочь магазин Nantong Diz Baby`s Store, который предлагает вот такие цветные уголки для мебели.


10 штук обойдутся в 2,54 евро.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
*Выбрали для вас лучшие подарки для детей на Aliexpress
 
Новости дня
Новости общества
 
Благотворительная акция «Чудеса на Рождество» проходит в Сенненском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика