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ТОП-20 детских товаров на Aliexpress без таможенных платежей
27.12.2018 13:20 — Новости Общества | Tut.by
В декабре этого года был изменен беспошлинный порог на посылки из-за границы. Мы решили, что это отличная возможность порадовать себя полезными покупками и составили топ товаров для детей.
Сейчас очень сложно найти человека, который хоть раз не заказывал товары на Aliexpress. Это удобно, дешево, а сам процесс сильно затягивает. Правда, некоторые трудности возникли в связи с беспошлинным порогом на посылки из-за границы. Но
Предполагаем, что такие изменения обрадовали многих покупателей. В свою очередь, мы составили подборку из 20 товаров для детей, которые можно заказать на Aliexpress. Ключевой критерий отбора – стоимость товара укладывается в норму ввоза.
Детские спальные мешки или конверты
Такой спальный мешок может быть не только удобным, теплым, что особенно актуально зимой, но еще очень уютным и красивым.
Мы нашли несколько таких предложений. Например, магазин
Можно выбрать белый, серый или розовый цвет. Стоимость такого
У этого же продавца мы нашли еще несколько подобных предложений.
Например, вот такой зимний вязанный конвертик:
Он отлично подойдет для коляски.
А в магазине
Можно выбрать один из пяти вариантов. Стоимость
Носочки-тапочки для дома
В магазине
Они не будут скользить и отлично подойдут детям до трех лет. Можно выбрать один из 6 цветов. Стоимость
Еще одно интересное и веселое предложение мы нашли в
Эти
Слинги
Слинги это очень и нужная вещь для комфортных прогулок.
В магазине
Данный
Красивые слюнявчики
Магазин
Нам понравились, вот
В магазине
Стоимость
Тарелки и чаши для кормления
Сделать процесс кормления веселым могут удобные и яркие тарелки, чаши для кормления детей.
Так, в магазине
Стоимость одной
Детские столовые приборы
Еще одна важная часть приема пищи – удобные столовые приборы.
В магазине
Декоративные наволочки для детской
Детсткую комнату хочется сделать максимально уютной. В этом могут помочь декоротивные подушки или красивые наволочки. В магазине
Стоимость этих
Мягкие игрушки
Топ детских товаров не будет полным без мягких игрушек.
Этих плюшевых единорогов можно купить в магазине
Высота игрушек варьируется от 20 до 45 сантиметров, а цена
Домашние комбинезоны в виде животных или сказочных персонажей
Такие комбинезоны стали очень популярными не только у детей, но и у взрослых.
Магазин
Ночники
Еще одна отличная идея для детской комнаты – ночник. В магазине
Стоимость
Погремушки
Огромный выбор мягких погремушек предлагает магазин
Стоимость
Одежда для дома
Одежда для дома должна быть не только удобной, но и красивой. В этом может помочь магазин
Такой
Игрушки для ванной комнаты
Многие дети в детстве любили принимать ванную с резиновыми уточками, китами и другими игрушками. В магазине
Стоимость одной такой резиновой
Теплые зимние шапки
В магазине
Стоить такие
Зимние варежки
В магазине
Стоимость одной
Пижама
В магазине
Чашки
Такая чашка будет сохранять тепло напитков.
Бутылочки
Продолжая тему удобного хранения напитков мы обратили внимание на бутылочки. В магазине
Они будут очень удобными, а за счет ярких цветов радовать глаз. Стоимость
Детское одеяло
Отличное зимнее детское одеяло можно найти в магазине
Уголки для мебели
Самое главное это безопасность в доме. В этом может помочь магазин
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