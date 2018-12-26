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Короткие халатики, беременная Снегурочка. Врачи в Светлогорске устроили конкурс видеопоздравлений
27.12.2018 13:17 — Новости Общества | Tut.by
Светлогорские врачи решили нетривиально поздравить коллег и пациентов с Новым годом. Сразу несколько медколлективов Центральной районной больницы сняли видеоролики, в которых люди в белых халатах выглядят несколько непривычно: откровенно танцуют, забавно поют и не боятся показаться смешными и несерьезными.
Затеял конкурс профсоюзный комитет Светлогорской ЦРБ.
— Много лет подряд у нас был конкурс на лучшее новогоднее украшение подразделений. Немного надоело. К тому же из года в год заметили такую тенденцию: побеждали в конкурсе богатые — те, кто потратил больше денег на украшения. И вот они побеждали, затем получали денежный приз — и снова «богато» украшали, и снова становились первыми. Поэтому в этом году мы решили всех поставить в равные условия, — объясняет председатель профсоюзного комитета Светлогорской ЦРБ Александр Бурак.
По его словам, никто не ожидал, что желающих поучаствовать в конкурсе будет так много. Сейчас свои ролики на суд зрителей представили уже шесть медицинских коллективов.
Победителя определят 28 декабря. На итоговой планерке руководители и врачи структурных подразделений проголосуют за лучший ролик. Дополнительно приз зрительских симпатий получит ролик, набравший больше всех лайков в «Одноклассниках» и VК.
Победители получат грамоты и денежные призы от профсоюзного комитета.
Посмотреть все ролики можно
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Светлогорские врачи решили нетривиально поздравить коллег и пациентов с Новым годом. Сразу несколько медколлективов Центральной районной больницы сняли...
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