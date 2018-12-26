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Лукашенко открыл главную елку страны и рассказал, в чем его счастье, как президента

27.12.2018 13:44 — Новости Общества | Tut.by  
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Главное достояние страны — это дети, и это не просто красивые слова. Об этом заявил Александр Лукашенко, выступая на главной елке страны, сообщает пресс-служба главы государства.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Дорогие друзья, вы — главное достояние нашей Беларуси. Это не просто красивые слова, за этими словами — искренняя любовь, желание заботиться и защищать, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Это естественные эмоции, которые вызывают наши малыши и детишки постарше».

Президент признался, что присутствовать на детских новогодних праздниках большая честь и ответственность. «Для меня лично это волнительная миссия: ничто в жизни не приносит такую радость, как возможность подарить детям сказку, увидеть улыбку и радость в глазах детей. Для меня как для президента это счастье — в миллионах детей, живущих в нашей стране», — сказал глава государства.

Он обратил внимание, что для него нет ничего важнее, чем мирное и счастливое детство подрастающего поколения белорусов. «Любой президент, любой глава государства, руководитель любого уровня в той или иной стране счастлив, когда дети живут в мирной стране», — отметил президент.

«В прошлом году все больше и больше журналисты всей планеты показывали глаза настороженных, испуганных детей по причине взрывов от бомб и снарядов. Это уже не детство. И это уже даже не молодость этих детей — это их старение, вызванное неразберихой, связанной со взрослыми, — считает Александр Лукашенко. — Поэтому главное — это мирное и счастливое детство. И мы, взрослые, должны сделать все, чтобы мирное детство было у вас, потому что тогда и у ваших детей будет такое же счастливое детство».

Глава государства отметил, что у взрослых есть большое количество поводов гордиться подрастающим поколением белорусов. «Это ваше успешное участие в многочисленных международных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. Было приятно узнать, что маленькие жители нашей страны активно включились в мероприятия, связанные с Годом малой родины, совершили много добрых дел в своих городах, селах, маленьких деревеньках, чтобы благоустроить их», — сказал президент.

Александр Лукашенко заметил, что эти дела останутся навсегда в памяти ребят, и выразил маленьким белорусам свою благодарность. «На этой традиции преемственности, уважительном отношении к людям держится вся наша история государства», — заявил президент.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

Он обратил внимание ребят, что у них впереди еще очень много интересного, их ждет увлекательнейшая жизнь, а рядом всегда будут близкие люди, готовые подставить плечо, окружить теплом и вниманием. «И очень хочется, чтобы вы понимали ценность всего того, что подарила вам судьба, самой жизни, независимой страны, мирного неба, хороших людей, которые в нужный момент встретились и будут постоянно встречаться на вашем долгом пути. Очень важно, чтобы вы уже в этом возрасте ставили перед собой определенные цели, добивались их и шли к этим целям, были благодарными тем, кто помогает вам на пути, — людям, делающим нашу жизнь лучше», — добавил президент.

Глава государства пожелал детям веселых зимних каникул и счастливого Нового года. «Вы постарайтесь эти каникулы использовать так, чтобы через несколько дней, когда они закончатся, вы почувствовали, что стали на полступенечки выше, мудрее, чему-то научились. Пусть этот новый год подарит вам много поводов для хорошего настроения, исполнит заветные мечты и желания», — добавил он. Отдельно Александр Лукашенко обратился к родителям и близким детей, их педагогам, также поздравив их с наступающим Новым годом.

Новогодний благотворительный праздник с участием президента стал главным событием акции «Наши дети». На главную елку страны пригласили более 2,3 тыс. ребят из всех регионов Беларуси. В их число вошли дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитывающиеся в опекунских и приемных семьях, а также воспитанники кадетских училищ, дети из семей беженцев, победители олимпиад, творческих конкурсов и фестивалей, спортивных соревнований, юные общественные активисты. Во Дворце Республики для них подготовили красочное сказочное музыкально-сценическое шоу в исполнении лучших творческих коллективов страны, насыщенную культурную программу и подарки от имени президента.

Новогодняя благотворительная акция «Наши дети» проходит в Беларуси с 10 декабря 2018 по 11 января 2019 года. Руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов в это время посещают детские интернаты и дома семейного типа, больницы, опекунские и приемные семьи, поздравляют детей с Новым годом и Рождеством, вручают им подарки и оказывают помощь в решении существующих проблем. К благотворительной акции присоединились общественные объединения и другие организации.

 
 
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«В прошлом году все больше и больше журналисты всей планеты показывали глаза настороженных, испуганных детей по причине взрывов от бомб и снарядов. Это уже не...
 
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