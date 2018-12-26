Какое имущество наследуется?



Когда умирает близкий человек, нам приходится решать вопросы, связанные с принятием наследства. Принятие наследства — процедура, с которой рано или поздно предстоит столкнуться многим из нас. Что же мы можем унаследовать?

Наследование в нашей стране осуществляется по двум основаниям: по завещанию, а при его отсутствии — по закону в соответствии с установленной законодательством очередностью. Наследнику следует обратиться к нотариусу в установленный законодательством шестимесячный срок для принятия наследства, который по его просьбе сделает соответствующие запросы о наличии имущества, принадлежащего умершему, например: в органы технической инвентаризации (для выявления недвижимости), в банки и небанковские кредитно-финансовые организации (для выяснения информации о счетах, вкладах наследодателя), в органы госавтоинспекции (о наличии транспортных средств) и т.д.

В состав наследства входят все права и обязанности, принадлежавшие наследодателю на момент открытия наследства, существование которых не прекращается его смертью. Наследственное имущество переходит к другим лицам в неизмененном виде как единое целое. Таким образом, невозможно унаследовать только права и отказаться от обязанностей (так, нельзя принять в наследство жилой дом, но отказаться выплачивать кредит).

Следует отметить, что помимо общеизвестных объектов (дом, квартира, банковский вклад, транспорт и т.д.) в состав наследства могут входить:

паенакопление в жилищном, жилищно-строительном, дачном, гаражном или ином потребительском кооперативе;

— имущественные права и обязанности, основанные на договоре создания объекта долевого строительства;

квартира, дача, гараж, иное помещение, машино-место, пай за которые полностью выплачен и данное имущество оформлено за наследодателем на праве собственности в установленном законодательством порядке;

право на стоимость доли в хозяйственном товариществе и на стоимость пая в производственном кооперативе (при принятии наследника в число участников товарищества либо члены кооператива стоимость пая (доли) ему не выплачивается);

доля (пай) вкладчика в коммандитном товариществе (наследник становится участником этого товарищества);

доля в уставном фонде ООО или ОДО, если уставом общества не предусмотрено, что такой переход доли допускается только с согласия остальных участников общества. Если наследнику откажут в переходе доли, то общество должно будет выплатить ему ее стоимость. Если наследников несколько, вопрос о членстве, а также порядок, способы и сроки выплаты наследникам, не ставшим участниками, причитающихся им сумм или выдачи вместо них имущества в натуре определяются законодательством о хозяйственных товариществах и обществах, о потребительских кооперативах и учредительными документами соответствующего юридического лица;

акции (если наследодатель был участником ОАО, то наследник может стать акционером этого ОАО);

пай члена кооператива;

ограниченно оборотоспособные вещи (речь прежде всего идет о наследовании оружия: боевое и служебное оружие не наследуется, а только гражданское оружие);

невыплаченные суммы заработной платы, пенсий, пособий и платежей в возмещение вреда (к таким суммам можно отнести также суммы, следуемые для оплаты труда по гражданско-правовым договорам подряда, авторские вознаграждения, компенсацию за неиспользованный отпуск);

имущество, предоставленное наследодателю Республикой Беларусь или административно-территориальной единицей безвозмездно или на льготных условиях (предоставленный в связи с инвалидностью автомобиль с соответствующей модификацией управления);

государственные награды и почетные знаки (если награды, которых был удостоен умерший, подпадают под действие законодательства о государственных наградах, то такие награды в состав наследства не входят; иные государственные награды, почетные, памятные знаки наследоваться могут).

Нельзя унаследовать права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, к которым относятся:

права членства (участия) в коммерческих и других организациях, являющихся юридическими лицами, если иное не установлено законом или учредительными документами;

право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью;

права и обязанности по алиментным обязательствам;

права на пенсии, пособия и другие выплаты на основании законодательства о труде и социальном обеспечении;

личные неимущественные права, не связанные с имущественными;

имущество, изъятое из оборота.

Обязанность наследодателя по возмещению причиненного им иным лицам вреда (в том числе жизни и здоровью гражданина, а также смертью кормильца) включается в состав наследства. Если наследник принимает наследство, то будет обязан возместить причиненный вред в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.

Наследники должны помнить, что принятие наследства — право, а не обязанность. Каждый из наследников, принявших наследство, отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. Если долги наследодателя (например, задолженность по банковскому кредиту) превышают стоимость имущества, оставшегося от него, может быть, разумнее отказаться от наследства. Это можно сделать в течение шести месяцев со дня открытия наследства, в том числе и в случае, когда наследники уже приняли наследство.

И.В. Кучук,

нотариус Брестского нотариального округа