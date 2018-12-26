Подтвердить занятость — до 21 января. С февраля в Беларуси сформируют итоговые списки плательщиков ЖКУ в полном размере

Первые списки трудоспособных жителей Кореличского района, не занятых в экономике, оплачивающих жилищно-коммунальные услуги с возмещением затрат, будут сформированы к 1 февраля 2019 г. В связи с этим документы, подтверждающие занятость, должны быть предоставлены в комиссию по координации работы по содействию занятости населения до 21 января 2019 г.





— К 1 декабря в Кореличском районе создана база данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике. В нее вошли 367 человек, 79 из которых — это потенциальные плательщики, которые должны оплачивать жилищно-коммунальные услуги в полном размере, — рассказал председатель комиссии по координации работы по содействию занятости населения Кореличского района Александр Шкадов. — Это та категория, которую комиссиям нужно отработать в первую очередь.

Члены комиссии сделают все возможное, чтобы проинформировать каждого внесенного в базу данных о том, что он является потенциальным плательщиком ЖКУ в полном объеме. Конечно, если гражданин находится за пределами Республики Беларусь, сделать это будет проблематично.

Что касается подтверждения занятости, то это могут быть случаи, когда человек работает или учится за границей. Также будут освобождены от уплаты граждане, ставшие занятыми в экономике в период формирования списка плательщиков ЖКУ в полном размере: трудоустроенные, зарегистрированные в качестве ИП и другие.

Комиссия по содействию занятости вправе освободить гражданина от полной оплаты ЖКУ в связи с его нахождением в трудной жизненной ситуации. Сюда относятся проблемы с состоянием здоровья человека, необходимость ухода за взрослыми нетрудоспособными гражданами и другое.

Если к 1 февраля – дате формирования итогового списка плательщиков ЖКУ – гражданин не подтвердит комиссии свою занятость либо не обратится с заявлением об освобождении от оплаты услуг ЖКХ в полном размере в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации, то его включают в список. О том, что человек в полном объеме оплачивает ЖКУ, он узнает из жировки.

Результатом работы комиссий станет формирование списка трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание. В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 314, включенные в список трудоспособные граждане, не занятые в экономике, оплачивают по ценам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание услуг, горячее водоснабжение – с 1 января 2019 года, газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов, теплоснабжение – с 1 октября 2019 года.

Заседания постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения Кореличского района проводятся каждую вторую и четвертую среду месяца в 15.00 в здании Кореличского райисполкома в кабинете №58. Жители Кореличского района могут обратиться в комиссию по телефонам 2-08-32 и 2-12-55 в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, а также на адрес электронной почты korelichi@mail.grodno.by. Здесь им помогут узнать, находятся ли они в базе не занятых в экономике, а также окажут помощь в трудоустройстве, ответят на все интересующие вопросы.

Инна ЛЕЙКО