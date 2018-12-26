Гродненский драматический театр выпустил календарь на 2019 год с мужскими эмоциями

— Все мы знаем, что наша жизнь состоит из череды событий! Приятных, радостных или тревожных, печальных. Иногда мы пытаемся повлиять на них, иногда пускаем на самотек, но так или иначе каждое событие сопровождается эмоциями. В человеческом багаже их несметное множество! – рассказали в Гродненском драматическом театре.

Новый проект к 2019 году назвали – «Эмоции театра». Его автор — фотограф Руслан Хилимончик создавал новый формат в кооперации с актерами-мужчинами и их эмоциями. Любимые артисты предстали в необычных обстоятельствах. Нынешний календарь уже четвертый по счету.





















































Источник: служба информации «Гродзенскай праўды»