ПРОВОДИЛИ ТОВАРИЩА НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ

Свою служебную деятельность майор милиции Круглик Александр Петрович начал с октября 1994 года в должности милиционера отделения милиции по охране отделения «Белвнешэкономбанка» взвода по охране банков роты милиции.

С декабря 1995 года по июнь 1998 года проходил службу в должности командира отделения роты милиции.

С июня 1998 года по февраль 2000 года проходил службу в должности инспектора-дежурного службы милицейской, военизированной и сторожевой охраны.

С февраля 2000 года по сентябрь 2012 года прошел служебный путь от командира взвода до командира роты милиции.

С сентября 2012 года по 21 декабря 2018 года, на протяжении 6 лет, возглавлял оперативно-дежурную службу Борисовского отдела Департамента охраны.

В присутствии личного состава отдела охраны Вриод начальника отдела подполковник милиции Волосач Владислав Петрович высказал теплые слова благодарности за тот вклад, который внес Александр Петрович в развитие Борисовского отдела охраны, за воспитание не одного десятка достойных сотрудников, которые и по сегодняшний день занимают высокие должности в различных подразделениях органов внутренних дел, а также поблагодарил за многолетнюю безупречную службу. После этих слов руководитель вручил виновнику торжества поздравительный адрес, цветы и ценный подарок.

От имени членов ветеранской организации, выступил председатель ветеранской организации подразделения майор милиции запаса Пантелей Владимир Владимирович, который торжественно вручил удостоверения ветерана органа внутренних дел и пожелал реализации намеченных планов, крепкого здоровья, успехов, оптимизма, благополучия и семейного счастья.

Пользуясь предоставленным случаем Вриод начальника отдела подполковник милиции Волосач Владислав Петрович в присутствии личного состава и членов ветеранской организации торжественно вручил заместителю командира роты милиции капитану милиции Коршунову Сергею Александровичу очередное специальное звание «майор милиции», присвоенное приказом Департамента охраны МВД Республики Беларусь от 11 декабря 2018 года №146 л/с, поздравил Сергея Александровича с этим знаменательным событием и пожелал успехов в дальнейшей службе.

Информацию предоставил Вриод начальника Борисовского отдела Департамента охраны подполковник милиции Волосач Владислав Петрович.

Фото заместителя командира роты милиции майора милиции Коршунова Сергея Александровича.