«Год назад проблем не было». Гражданку Тайваня не пустили в Беларусь, несмотря на безвиз с Китаем

Гражданин Германии Павел, который родился в Беларуси, ехал вместе с женой к родным в Гродно на католическое Рождество. Еще до поездки им сообщили: так как супруга гражданка Тайваня, а это часть Китая, виза ей не нужна, наши страны подписали соглашение о безвизовом режиме. Но на границе женщине сообщили: пустить в Беларусь ее не могут, нужна виза.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY

— Это абсурдная ситуация! Неужели так работает безвизовый режим? Мы ничего не понимаем, застряли в Литве, а это непредвиденные расходы — около 400 евро. Может, хоть к Новому году успеем добраться до Гродно? — эмоционально рассказывает TUT.BY Павел.

Католическое Рождество Павел вместе с супругой решили провести с родными в Гродно. Мужчина родом из Беларуси, сейчас гражданин Германии, его жена родом из Тайваня. Это не первое их совместное путешествие в Гродно.

— Год назад по этому же паспорту супруга приезжала в Беларусь дважды без проблем и визы, как обычно, въезжали в страну на автомобиле, только через Брузги (по безвизовому въезду в Гродненскую область — прим. TUT.BY), — вспоминает Павел. — В этот раз накануне поездки обратились в белорусскую туристическую фирму за ваучером для посещения. Там связались с отделом по гражданству и миграции, где пояснили: Тайвань относится к Китаю, поэтому ваучер не нужен, жена может спокойно въезжать по своему паспорту. Я удивился, впервые услышал такое, поэтому попросил родителей еще раз уточнить ситуацию. Они позвонили в Госпогранкомитет, им информацию подтвердили: виза с Китаем действительно отменена. Ну, мы и поехали без всяких сомнений.

Вечером 25 декабря пара прибыла в пункт пропуска Привалка. Как говорит Павел, сперва их спокойно пропустили сотрудники пограничной службы, он даже успел отдать таможне документы для оформления автомобиля.

— Потом пришел пограничник, попросил паспорт жены, в результате мы стояли больше часа. Хорошо, что нас завели в помещение, угостили чаем. Они с кем-то созванивались, что-то выясняли, а потом сообщили: въезжать нельзя. Ну что это такое? Нас развернули и сказали, нужна виза, — возмущается Павел.

Мужчина вместе с женой поехали в белорусское посольство в Литве, там подтвердили: виза действительно нужна, а для ее оформления требуется еще приглашение белорусской стороны.

— В итоге брат привозил документ прямо на границу, чтобы мне передать. В приглашении, которое оформлял отдел по гражданству и миграции, указано, что документ выдается гражданке Китая. Мы уже ничего не поминаем! Так ведь с Китаем у Беларуси безвизовый режим! — отмечает мужчина.

Сегодня его жена снова обратилась в посольство, только уже за получением визы. Ее ускоренное оформление стоит 120 евро, приглашение обошлось в 50 и еще 80 евро пара потратила на ночевку в отеле.

— Пусть кто-нибудь объяснит, почему в разных ведомствах мнения отличаются? Не хочется, чтобы люди попадали в такие ситуации, — добавляет Павел.

В Государственном пограничном комитете пояснили: год назад гражданка Тайваня действительно могла въезжать в Беларусь без визы.

— В тот момент действовали другие нормативные акты, по которым иностранные граждане могли въезжать без получения визы с целью посещения «Августовского канала» и Гродно. Сейчас правила изменились — в августе 2018 года был подписан безвизовый режим с Китаем и стали действовать другие требования, — комментирует Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета.

Как выяснилось, вся ситуация произошла из-за того, что на литовско-белорусской границе женщина предъявила тайваньский паспорт.

— Вступившее в силу 10 августа соглашение о взаимной отмене виз четко определяет тип проездного документа, с которым граждане КНР могут въезжать в Беларусь без визы. В частности, это должен быть обычный паспорт гражданина Китая. При подписании соглашения стороны обменялись образцами соответствующих документов. Паспорт предъявленный указанной гражданкой, к этой категории не относится, поэтому ей требуется заблаговременное открытие визы, — говорит TUT.BY официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Такого образца паспорта, который предъявила жена Павла, не предусматривает соглашение, поэтому ее не пропустили через границу. В МИДе не видят противоречия в том, что в приглашении указано: женщина гражданка Китая, с которым действует безвизовый режим. Раз паспорт не такого образца как положено, она въезжает по другим правилам, предусматривающим получения визу.

Перед выходом материала Павел сообщил, что визу жене уже открыли, они едут в Гродно.