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У каждого ребенка накануне Нового года должно быть ощущение праздника - Турчин

27.12.2018 14:40 — Новости Общества | БелТА  
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У каждого ребенка накануне Нового года должно быть ощущение праздника - Турчин
Александр Турчин

27 декабря, Логойск /Корр. БЕЛТА/. У каждого ребенка накануне Нового года должно быть ощущение праздника, и акция "Наши дети" - возможность исполнить детские мечты. Такое мнение высказал журналистам первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин, который поздравил воспитанников детского дома семейного типа в Логойске, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Турчин отметил, что для него в последние годы стало доброй традицией посещать дома семейного типа. Он считает важным развивать такую форму воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. "Самое главное, чтобы у ребенка был дом, мама и папа, и на это направлена политика государства", - подчеркнул он.

Сегодня гости постарались угодить с подарками, и о том, что новогодние желания исполнились, говорили счастливые лица и улыбки. Девчонки получили сказочный домик, куклы и телефоны, мальчишки - железную дорогу, велосипед и конструктор. "Ух ты! Я о таком давно мечтал!" - не скрывал эмоции маленький Максим, разглядывая новые игрушки.

Самый старший в семье, семиклассник Валера, увлекается спортом, выступает за районную команду на соревнованиях по лыжным гонкам. Ему презентовали горнолыжный костюм, чтобы показывал хорошие спортивные результаты. А хозяевам дома семейного типа вручили мотоблок.

Александр Турчин также поздравил детей от имени Совета по развитию предпринимательства и сказал, что акцию "Наши дети" активно поддержали и белорусские бизнесмены. "Мы знали, что хотят ребята, постарались их пожелания по возможности исполнить. Думаю, получилось. Такие мероприятия дают положительные эмоции, ты можешь частицу теплоты и добра подарить детям", - добавил он.

В свою очередь заместитель председателя Совета по развитию предпринимательства (председатель совета директоров ООО "Табак-инвест") Павел Топузидис признался, что сам вырос в многодетной семье и уверен, что, когда доставляешь радость детям, исполняешь детские мечты, у самого появляется улыбка.

В доме семейного типа в Логойске воспитываются 10 детей разного возраста, самым младшим - Данику и Софье - три и четыре года. Родители Марина и Вячеслав Литвяковы поделились секретами семейного счастья. "Атмосферу праздника создаем всей семьей, украшаем елки. У нас еще есть четверо старших деток, у которых свои семьи. Некоторые с нами уже десять лет. Все дети хорошие - добрые, ласковые, самые лучшие. Очень любят свою семью, они дома, с мамой и папой. Наш дом - их дом", - говорит супружеская пара.

Отвечая на вопрос о том, сложно ли справляться с домашними обязанностями, Марина Литвякова призналась, что нелегко. "Мама в одном лице и повар, и учитель, и воспитатель, и доктор. Кроме того, нужно каждому уделить внимание - погладить, поцеловать, обнять. Никто не должен чувствовать, что мама кого-то любит больше, ведь это обида на всю жизнь. Тяжело, но справляемся", - сказала она.-0-

 
 
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27 декабря, Логойск /Корр. БЕЛТА/. У каждого ребенка накануне Нового года должно быть ощущение праздника, и акция "Наши дети" - возможность исполнить детские мечты....
 
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