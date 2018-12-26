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Каково это — работать на Новый год?

27.12.2018 — Новости Общества | Радзiма  
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В то время как одни суетятся на кухне, нарезая салаты к праздничному столу, смотрят любимые фильмы, веселятся и загадывают желания под бой курантов, другие работают. Каково это — быть на рабочем месте в новогодние праздники?

Сергей Дещеня, фельдшер выездной бригады скорой помощи Глусской центральной районной больницы:

— Привычно. Третий год подряд буду дежурить в новогоднюю ночь. Количеством вызовов она особо не отличается от обычной ночи, скорее всего, отличается характером проблем. Если 31 декабря скорая выезжает в основном на вызовы, связанные с гипертонией у пожилых людей, то 1 января в помощи чаще нуждаются те, кто «хорошо» встретил Новый год. Среди таких случаев — гололедные травмы, нарушения работы желудочно-кишечного тракта, связанные со злоупотреблением пищи и алкоголя, переохлаждения. Запомнился один случай. Двадцатилетнего глусчанина ночью 1 января доставили в больницу с переохлаждением. Если бы не случайные прохожие, которые нашли его в сугробе и оперативно вызвали скорую, история была бы печальнее. Оказалось, что, изрядно выпив дома, парень отправился на елку в шортах, футболке и тапочках. Правда, как понимаете, дойти до нее сил уже не было… Поэтому, чтобы избежать печальных последствий веселого праздника, употребляйте пищу и спиртное разумно, одевайтесь по погоде и берегите себя и своих близких. С наступающим!

Светлана Стреж, уборщица Заелицкого сельского Центра культуры и досуга:

— 31 декабря у меня день рождения, выходит два праздника в один день. Полноценно отмечать их дома не получается, так как, работая пятый год в Центре, не только убираю в нем, но и как человек творческий участвую в мероприятиях, в том числе новогодних. В этом году 31-го числа с восьми до одиннадцати вечера снова выступаю. Обычно за час до Нового года прибегаю домой, моюсь, переодеваюсь — и сразу за праздничный стол. Спасибо мужу и детям за их понимание.

Жанна Сираж, диспетчер аварийной службы УКП «Жилкомхоз»:

— Так вышло, что, как только перевелась на эту должность (до этого работала контролером по воде), сразу пришлось выйти в новогоднюю смену. Отнеслась к этому с позитивом: работа есть работа. Большинство звонков 31-го декабря были до десяти вечера. Поступила заявка и за полчаса до Нового года: в квартире пропал свет. Выехавший на вызов электрик быстро устранил неполадки, и жильцы успели встретить Новый год со светом. Говорят же, как его встретишь, так и проведешь.

Андрей Сорока, капитан внутренней службы Глусского РОЧС:

— Для меня это обычное дело. Вообще, у нас нет таких понятий, как будни и праздники. Мы служим всегда, ведь отвечаем за безопасность людей. Дежурство в Новый год, в принципе, ничем не отличается от обычного дня, разве что напряжение выше, ведь в праздник может случиться всякое. К счастью, как показывает практика, новогодние ночи в районе проходят более-менее спокойно. В прошлом году 31 декабря в одиннадцать вечера выезжали на ложное срабатывание сигнализации «Молния» в общежитии. В этом году приступлю к службе 1 января в восемь утра, так что расслабляться нельзя. Специфика профессии такая.

Лилия Бондаровец, младшая медсестра отделения круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов РЦСОН:

— За двадцать лет работы в отделении в Новый год дежурила раз семь. Работа как работа, те же обязанности. Единственное: в праздник стараешься уделить пожилым как можно больше внимания. Близкие давно привыкли к моим новогодним сменам, да и дети уже выросли, у всех свои семьи. В этом году Новый год встречу дома.

Елена Дещеня, продавец магазина «Удобный»:

— В этом году 31 декабря работаю с восьми утра до трех дня, 1 января выходной. Можно сказать, сказочно повезло. За мои 25 лет работы продавцом такое бывает раз в четыре года. Так что время спокойно приготовить с дочкой праздничный стол у меня будет. А вот сын этот Новый год встретит в армии, он сейчас служит в пограничных войсках. Из опыта скажу, что обычно вечером 31 декабря (в этот день «Удобный» работает до десяти вечера) покупатели бегут за майонезом. Вроде бы все продукты заранее закупили, а с майонезом не подрасчитали. А вот 1 января — время по гостям ходить, и глусчане, как правило, скупают шампанское, напитки, мандарины, наборы конфет. Кстати, каждый год мы с удовольствием создаем в магазине новогоднее настроение: украшаем зал, елку ставим. Правда, в этом году, не поверите, елку подвесили к потолку, и очень креативно получилось. Пользуясь случаем, от нашего коллектива поздравляю всех с наступающими праздниками. Пусть у каждого этой зимой случится что-то хорошее. Пушистой вам зимы и осадков в виде счастья.

Сергей Лосик, старший инспектор оперативно-дежурной службы Глусского РОВД:

— Для нас любой праздник — это работа в усиленном режиме. Обычно новогоднее дежурство проходит спокойно, более напряженная обстановка бывает 1 и 2 января. Вообще, присутствие сотрудников милиции в общественных местах решает многие проблемы и заметно сдерживает граждан от необдуманных поступков. В этом году приступаю к дежурству 31-го декабря в 9 утра. Со своей семьей встречусь только через сутки и обязательно отпраздную с родными наступивший год. От всех сотрудников Глусского РОВД желаю всем спокойствия в доме, любви и уважения друг к другу.

Спрашивала Анна АВТУХОВА

 
 
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В то время как одни суетятся на кухне, нарезая салаты к праздничному столу, смотрят любимые фильмы, веселятся и загадывают желания под бой курантов, другие...
 
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