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В Гродно безбилетница показывала контролерам паспорт подруги - и той приходили штрафы. Возбуждено дело

27.12.2018 15:33 — Новости Общества | Tut.by  
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В Гродно женщина пришла в милицию и рассказала, что ей пришел документ на оплату штрафа за безбилетный проезд. Она недоумевала: во время, указанное протоколе, она не ездила на транспорте, была совершенно в другом месте — и может это подтвердить. Но паспортные данные в документе — точно ее. Милиционеры стали разбираться.

Оказалось, что свой паспорт женщина недавно потеряла — предположительно, когда была в гостях у подруги. И оказалось, что это действительно так — но подруга, вместо того чтобы вернуть документ, оставила его себе. Более того, именно этот паспорт она дважды показывала контролерам, когда те составляли на нее протоколы за безбилетный проезд.

В отношении подруги возбуждено уголовное дело за «Подделку, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков».

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно женщина пришла в милицию и рассказала, что ей пришел документ на оплату штрафа за безбилетный проезд. Она недоумевала: во время, указанное протоколе, она не...
 
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