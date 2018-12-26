В Гродно безбилетница показывала контролерам паспорт подруги - и той приходили штрафы. Возбуждено дело

В Гродно женщина пришла в милицию и рассказала, что ей пришел документ на оплату штрафа за безбилетный проезд. Она недоумевала: во время, указанное протоколе, она не ездила на транспорте, была совершенно в другом месте — и может это подтвердить. Но паспортные данные в документе — точно ее. Милиционеры стали разбираться.

Оказалось, что свой паспорт женщина недавно потеряла — предположительно, когда была в гостях у подруги. И оказалось, что это действительно так — но подруга, вместо того чтобы вернуть документ, оставила его себе. Более того, именно этот паспорт она дважды показывала контролерам, когда те составляли на нее протоколы за безбилетный проезд.

В отношении подруги возбуждено уголовное дело за «Подделку, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков».