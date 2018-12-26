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Фоторепортаж: 600 детей со всей Сморгонщины приняли участие в районной новогодней благотворительной ёлке
27.12.2018 — Новости Общества | Светлы шлях
600 детей приняли участие в районной новогодней благотворительной ёлке, которая сегодня, 27 декабря, прошла в Сморгонском районном Центре культуры.
Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ.
Фото автора.
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Фоторепортаж: 600 детей со всей Сморгонщины приняли участие в районной новогодней благотворительной ёлке
600 детей приняли участие в районной новогодней благотворительной ёлке, которая сегодня, 27 декабря, прошла в Сморгонском районном Центре культуры.
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