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Сотрудники Сморгонского историко-краеведческого музея пригласили ребят из СПЦ на «Рождественский квест»
27.12.2018 — Новости Общества | Светлы шлях
В рамках акции «Наши дети» сотрудники Сморгонского историко-краеведческого музея пригласили в гости детей из социально-педагогического центра. Для них было организовано мероприятие под названием «Рождественский квест».
Квест представлял собой выполнение пяти разнообразных заданий, каждое из которых было связано с Рождеством или Новым годом. Ребятам необходимо было просмотреть фрагменты мультфильмов и написать их названия, решить головоломки, угадать сказки, ответить на вопросы, которые были связаны с особенностями празднования и традициями Рождества Христова. Сотрудники музея были очень рады, что дети много знают об этом празднике и с огромной радостью ждут его.
После выполнения заданий ребятам было предложено шуточное гадание, чтобы узнать, что же их ждет в наступающем году. Лототрон пожеланий сулил им успехи в учёбе, здоровье и много верных друзей. На прощание сотрудники музея преподнесли гостям сладкие подарки.
Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ.
Фото автора.
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Сотрудники Сморгонского историко-краеведческого музея пригласили ребят из СПЦ на «Рождественский квест»
В рамках акции «Наши дети» сотрудники Сморгонского историко-краеведческого музея пригласили в гости детей из социально-педагогического центра. Для них было...
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