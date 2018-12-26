Сотрудники Сморгонского историко-краеведческого музея пригласили ребят из СПЦ на «Рождественский квест»

В рамках акции «Наши дети» сотрудники Сморгонского историко-краеведческого музея пригласили в гости детей из социально-педагогического центра. Для них было организовано мероприятие под названием «Рождественский квест».





Квест представлял собой выполнение пяти разнообразных заданий, каждое из которых было связано с Рождеством или Новым годом. Ребятам необходимо было просмотреть фрагменты мультфильмов и написать их названия, решить головоломки, угадать сказки, ответить на вопросы, которые были связаны с особенностями празднования и традициями Рождества Христова. Сотрудники музея были очень рады, что дети много знают об этом празднике и с огромной радостью ждут его.

После выполнения заданий ребятам было предложено шуточное гадание, чтобы узнать, что же их ждет в наступающем году. Лототрон пожеланий сулил им успехи в учёбе, здоровье и много верных друзей. На прощание сотрудники музея преподнесли гостям сладкие подарки.









Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ.

Фото автора.