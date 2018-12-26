ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Со 2 января Польша больше не будет выдавать белорусам визы «на закупы»

27.12.2018 15:57 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Со 2 января 2019 года консульские учреждения Польши в Беларуси не будут выдавать визы «на закупы». Эту информацию подтвердили в официальном визовом центре Польши в Минске. Комментарий посольства Польши в Беларуси готовится.

В визовом центре Польши в Беларуси подтвердили: со 2 января 2019 года подавать документы на шенгенскую визу в Польшу с целью поездки «на закупы» нельзя.

— Требуется выбрать другую цель поездки из доступных, по которой вы сможете предоставить документы, — сказали там.


Фото: euroby.info

На сайте посольства Польши среди целей поездок по шенгенской краткосрочной визе указаны: туризм, осуществление хозяйственной деятельности, спорт, культурная деятельность, поездка в гости к семье или знакомым, лечение, обучение и другие образовательные мероприятия, исполнение обязанностей во время служебных командировок, транзит, поездка в качестве сопровождающего лица (совместная поездка детей и родителей, руководители школьных экскурсий), собеседование в посольствах других государств (например, лица, желающие получить визу США), получение вида на жительство, участие в похоронах, посещение кладбищ и памятных мест.

В официальном визовом центре Польши в Минске среди целей поездки на краткосрочную шенгенскую визу называют посещение друзей или родственников, культурную цель, лечение, деловую, спортивную и туристическую.

На шенгенскую визу под туристическую цель поездки туристам рекомендуют предоставить следующий пакет документов: заполненную визовую анкету, цветное фото размером 35Х45 мм, паспорт не старше девяти лет и девяти месяцев от дачи выдачи, в паспорте должны быть минимум две чистые страницы с отметкой «виза» и он должен быть действителен в течение трех месяцев после предполагаемого возвращения из шенгенской зоны. Также нужно предоставить две копии страниц паспорта с персональными данными, копии предыдущих шенгенских виз за последние три года, копии страниц паспорта со штампами въездов или выездов по последней шенгенской или национальной визе, выданной государством Шенгенской зоны, медицинскую страховку, действительную на территории всех стран шенгена, на сумму покрытия не менее 30 000 евро. Также требуется обратный билет или бронь билетов, или иные транспортные документы. Если вы едете на своем авто, то нужно предоставить оригиналы и копии водительского удостоверения и свидетельства о регистрации автомобиля.

Нужно подтвердить и финансовую состоятельность. Например, предоставить справку с места работы с указанием должности, заработной платы за три последние месяца на фирменном бланке с печатью и подписью бухгалтера и директора. В справке также должна быть указана, если применимо, дата трудоустройства и окончания трудового контракта.

При поездке с туристической целью к пакету документов нужно приложить оригинал для ознакомления и копию документа, подтверждающего бронь отеля или договор аренды жилья, или иной документ, подтверждающий проживание в Польше.

В визовом центре обращают внимание, что данный список документов еще неточный.

— Сейчас меняется информация по поводу пакета документов на шенгенскую визу «С». Поэтому нужно будет повторно обратиться на нашу информационную линию и уточнить еще раз весь пакет документов.

Посольство Польши в Беларуси готовит комментарий по поводу изменений, связанных с выдачей виз «на закупы».

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Со 2 января 2019 года консульские учреждения Польши в Беларуси не будут выдавать визы «на закупы». Комментарий посольства Польши в Беларуси готовится.
 
Новости дня
Новости общества
 
Фоторепортаж: 600 детей со всей Сморгонщины приняли участие в районной новогодней благотворительной ёлке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика