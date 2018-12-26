Со 2 января Польша больше не будет выдавать белорусам визы «на закупы»

Со 2 января 2019 года консульские учреждения Польши в Беларуси не будут выдавать визы «на закупы». Эту информацию подтвердили в официальном визовом центре Польши в Минске. Комментарий посольства Польши в Беларуси готовится.

В визовом центре Польши в Беларуси подтвердили: со 2 января 2019 года подавать документы на шенгенскую визу в Польшу с целью поездки «на закупы» нельзя.

— Требуется выбрать другую цель поездки из доступных, по которой вы сможете предоставить документы, — сказали там.



Фото: euroby.info

На сайте посольства Польши среди целей поездок по шенгенской краткосрочной визе указаны : туризм, осуществление хозяйственной деятельности, спорт, культурная деятельность, поездка в гости к семье или знакомым, лечение, обучение и другие образовательные мероприятия, исполнение обязанностей во время служебных командировок, транзит, поездка в качестве сопровождающего лица (совместная поездка детей и родителей, руководители школьных экскурсий), собеседование в посольствах других государств (например, лица, желающие получить визу США), получение вида на жительство, участие в похоронах, посещение кладбищ и памятных мест.

В официальном визовом центре Польши в Минске среди целей поездки на краткосрочную шенгенскую визу называют посещение друзей или родственников, культурную цель, лечение, деловую, спортивную и туристическую.

На шенгенскую визу под туристическую цель поездки туристам рекомендуют предоставить следующий пакет документов: заполненную визовую анкету, цветное фото размером 35Х45 мм, паспорт не старше девяти лет и девяти месяцев от дачи выдачи, в паспорте должны быть минимум две чистые страницы с отметкой «виза» и он должен быть действителен в течение трех месяцев после предполагаемого возвращения из шенгенской зоны. Также нужно предоставить две копии страниц паспорта с персональными данными, копии предыдущих шенгенских виз за последние три года, копии страниц паспорта со штампами въездов или выездов по последней шенгенской или национальной визе, выданной государством Шенгенской зоны, медицинскую страховку, действительную на территории всех стран шенгена, на сумму покрытия не менее 30 000 евро. Также требуется обратный билет или бронь билетов, или иные транспортные документы. Если вы едете на своем авто, то нужно предоставить оригиналы и копии водительского удостоверения и свидетельства о регистрации автомобиля.

Нужно подтвердить и финансовую состоятельность. Например, предоставить справку с места работы с указанием должности, заработной платы за три последние месяца на фирменном бланке с печатью и подписью бухгалтера и директора. В справке также должна быть указана, если применимо, дата трудоустройства и окончания трудового контракта.

При поездке с туристической целью к пакету документов нужно приложить оригинал для ознакомления и копию документа, подтверждающего бронь отеля или договор аренды жилья, или иной документ, подтверждающий проживание в Польше.

В визовом центре обращают внимание, что данный список документов еще неточный.

— Сейчас меняется информация по поводу пакета документов на шенгенскую визу «С». Поэтому нужно будет повторно обратиться на нашу информационную линию и уточнить еще раз весь пакет документов.

Посольство Польши в Беларуси готовит комментарий по поводу изменений, связанных с выдачей виз «на закупы».