В Беларуси сняли ограничение для беременных по вождению авто - за рулем можно ехать в роддом

В Беларуси сняли ограничение для беременных по вождению легкового автомобиля по водительскому удостоверению категории «В». Ранее водить такое авто беременным нельзя было с 30 недели беременности. Об этом TUT.BY сообщили в пресс-службе Минздрава.



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Минздрав постановлением от 6 декабря 2018 г. № 88 установил перечень заболеваний и противопоказаний, препятствующих управлению механическими транспортными средствами, самоходными машинами, а также условий, при соблюдении которых лица допускаются по медицинским показаниям к управлению. Документ еще не вступил в силу, так как не был официально опубликован.

Как разъяснили TUT.BY в пресс-службе Минздрава, по постановлению беременные, имея водительское удостоверение категории «В», без ограничений по сроку беременности смогут управлять легковыми автомобилями. Ранее это было запрещено с 30 недели беременности.

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