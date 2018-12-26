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Виновен, штраф. В Пинске вынесли приговор директору школы за нанесенные ученикам побои
27.12.2018 16:43 — Новости Общества | Tut.by
27 декабря пинский суд огласил приговор директору средней школы № 18 Федору Радиону, который обвинялся в умышленном причинении телесных повреждений. Об этом сообщила TUT.BY пинчанка Екатерина Тихончук, которая проходила по делу как потерпевшая.
Суд признал директора виновным и назначил 15 базовых величин штрафа — 367,5 рублей.
«Я никакого удовлетворения от этого суда не испытала. Надеялась на большее, что наказание будет жестче», — сообщила TUT.BY Екатерина.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Напомним, в сентябре во дворе школы № 18 Пинска возник
Следственный комитет провел проверку, но состава уголовного преступления не нашел. Тогда милиция направила материалы административного дела в суд.
Как
Он также обвинялся в том, что на крыльце школы № 18 ударил головами младшего сына Екатерины Михаила и Дениса Жука, чем умышленно нанес последнему телесные в виде ссадины на левой скуловой кости (позже выяснилось, что эта ссадина была получена мальчиком во время тренировок с сестрой) и на красной кайме внутренней стороны верхней губы.
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Мужчину признали виновным и дали штраф.
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