Виновен, штраф. В Пинске вынесли приговор директору школы за нанесенные ученикам побои

27 декабря пинский суд огласил приговор директору средней школы № 18 Федору Радиону, который обвинялся в умышленном причинении телесных повреждений. Об этом сообщила TUT.BY пинчанка Екатерина Тихончук, которая проходила по делу как потерпевшая.



Вход в пинскую школу № 18. Фото: TUT.BY

Суд признал директора виновным и назначил 15 базовых величин штрафа — 367,5 рублей.

«Я никакого удовлетворения от этого суда не испытала. Надеялась на большее, что наказание будет жестче», — сообщила TUT.BY Екатерина.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, в сентябре во дворе школы № 18 Пинска возник конфликт между директором Федором Радионом и двумя мальчиками — сыном Екатерины Мишей и Денисом Жуком. Ученики на скейте и самокате катались на крыльце учебного заведения. Сотрудники школы пытались их прогнать, те попросили позвать директора. Версии о том, что было дальше, расходятся. Родные ребят уверяли: директор вышел, схватил их сыновей, «как нашкодивших котят», и столкнул головами. Близкие руководителя называли столкновение случайным.

Следственный комитет провел проверку, но состава уголовного преступления не нашел. Тогда милиция направила материалы административного дела в суд.

Как сообщало ранее Медиа-Полесье, Федору Радиону вменялось в вину то, что 11 сентября, находясь в приемной 2-го этажа школы № 18, он рукой хватал за правую руку Тихончук Екатерину и умышленно причинил ей телесные повреждения в виде кровоподтеков на наружной поверхности правого плеча и предплечья. Кроме того он рукой схватил за шею старшего сына Екатерины Андрея и причинил телесные повреждения в виде кровоподтеков на правой и левой поверхности шеи.

Он также обвинялся в том, что на крыльце школы № 18 ударил головами младшего сына Екатерины Михаила и Дениса Жука, чем умышленно нанес последнему телесные в виде ссадины на левой скуловой кости (позже выяснилось, что эта ссадина была получена мальчиком во время тренировок с сестрой) и на красной кайме внутренней стороны верхней губы.