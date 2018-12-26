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В Бресте расследуют уголовное дело об убийстве… вороны
27.12.2018 17:07 — Новости Общества | Tut.by
В Бресте возбудили уголовное дело за жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель. Об этом сообщил TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.
Инцидент произошел 26 октября. Неизвестный из пневматического оружия выстрелил в ворону. Птица получила смертельное ранение и упала на территорию гимназии № 4.
По этому факту проводилась проверка — и в результате 26 декабря СК возбудил уголовное дело.
Санкция статьи о жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель, предусматривает общественные работы, штраф, до одного года исправработ, или арест.
Кто стрелял и убил ворону, сейчас устанавливается.
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Личность убийцы пока не установлена.
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