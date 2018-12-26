В Бресте расследуют уголовное дело об убийстве… вороны

В Бресте возбудили уголовное дело за жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель. Об этом сообщил TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Инцидент произошел 26 октября. Неизвестный из пневматического оружия выстрелил в ворону. Птица получила смертельное ранение и упала на территорию гимназии № 4.

По этому факту проводилась проверка — и в результате 26 декабря СК возбудил уголовное дело.

Санкция статьи о жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель, предусматривает общественные работы, штраф, до одного года исправработ, или арест.

Кто стрелял и убил ворону, сейчас устанавливается.