«Думали, что мясо будет по пять рублей». В Минске на месте «Заходнего» открылись «Соседи»

На месте известного универсама «Заходнi» в Кунцевщине открылся магазин «Соседи» с отдельной фуд-зоной и печью для хлеба. Мы посмотрели, как выглядит точка сети в новом формате и пообщались с первыми покупателями.





Универсам находится на Притыцкого, 70. Крупный ритейлер не покупал помещение, а пришел в «Заходнi» на условиях долгосрочной аренды. Владелец торгового объекта решил закрыть магазин и сдать помещение. При этом привычную вывеску универсама сохранили.

В результате полугодового ремонта торговый зал расширили почти вдвое, а также тут появилась новая входная группа. Новый магазин занял площадь в 2100 «квадратов».





Супермаркет отличается от своих предшественников новым форматом. Основным отличием стала большая фуд-зона: отдел кулинарии вынесли из торгового зала и совместили с бистро. Повара готовят суши, лапшу вок, пиццу, буррито, сэндвичи, куриные наггетсы, салаты и различные горячие блюда. Ставка сделана на работников ближайших бизнес-центров, так как в радиусе километра — дефицит объектов общепита.











— Супермаркет задумывался как популярное место как для местных жителей, так и для офисных работников. Задача оказалось непростой — надо было обеспечить большой ассортимент товаров и организовать на отдельном пространстве фуд-зону. Место для магазина выбрано оживленное, но такой концепт позволит привлечь больше людей с разными потребностями и ожиданиями, — уверен директор по маркетингу сети магазинов «Соседи» Андрей Янюк.

Еще одно новшество — подовая печь, где на камнях выпекают традиционные литовские и белорусские хлеба. Вкус у них необычный — ближе к деревенской выпечке, чем заводской, говорят в сети.





В «Соседях» предложили работу всем старым сотрудникам «Заходнего». Но в итоге тут работает лишь 20% прежних сотрудников, ведь кто-то на время ремонта успел устроиться в другие магазины. Сейчас в супермаркете работает 120 человек, а 4 из 20 мест кассиров заняли слабослышащие работники.

Что говорят первые покупатели?

И хотя появление «Соседей» не анонсировали, еще до открытия у магазина выстроилась толпа из примерно 200 человек. Большинство покупателей прильнули к отделам с мясом и рыбой — на них в «Соседях» были акции. Многие разбирали горячую выпечку кулинарию. У касс образовались очереди, в которые мы и направились.

Пенсионер Александр говорит, что «Заходнi» для него был лучше, но в новом магазине ему нравится то, что стало больше места и товаров.

— Посмотрим, как будет. Магазин только открылся. Я пришел и в магазин, и посмотреть на открытие. Но акций никаких нет, цены такие же как везде, кардинально ничего не изменилось.





Но пенсионерки Нина Алексеевна и Мария Ивановна думают иначе и говорят, что магазин изменился в корне, а «Заходнi» остался в Советском союзе.

— Мы пришли посмотреть, как все переделали. Тот магазин был маленький, совершенно не в тренде. Здесь все красиво и аккуратно, намного просторнее. Ассортимент прекрасный. Нам этого магазина шаговой доступности очень не хватало. Мы лично очень рады, что он открылся. Взяли выпечку, потому что не знаем, какая она в этой сети. Но внешне очень все хорошо.





















Нашлись и недовольные пенсионерки Тамара, Светлана и Любовь, которые обсуждали мясо по восемь рублей.

— Такая самая цена, как и везде. Мы пришли на открытие, думали тут по пять рублей на акции будет мясо. Но хорошо, что магазин около метро. Когда идешь домой, то удобно зайти по пути.

Ирина пришла на открытие «Соседей» с мамой и детьми, и всем довольна.





— Супер! Мы живем рядом, и тут так долго делали ремонт, что мы уже ждали, чтобы хоть что-то открылось. Очень тяжело ходить в ближайший «Евроопт» через переходы. Магазин большой стал. И хорошо, что не «Евроопт». Надеемся, будет другой ассортимент, выпечка, кулинария. Нравится, что здесь есть пицца.

Парикмахер Виктория работает неподалеку. По ее словам, здесь не хватало места для перекуса.

— Здесь совсем негде бюджетно поесть. Очень хорошо, что сделали отделы кулинарии и фудкорт — это функционально. Постарались, и сделали красиво. Все очень свежее.





Магазин работает с 7 до 23 часов. Каждый день здесь ожидают до пяти тысяч покупателей.