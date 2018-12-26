За гибель рабочего в Пинске может ответить прораб: тот на высоте не был пристегнут тросом

В Пинске возбудили дело в отношении прораба одной из строительных организаций. Мужчину подозревают в нарушении правил безопасности строительных работ, повлекших смерть 59-летнего рабочего, сообщает Следственный комитет.



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24 ноября около 9.30 в милицию от врача скорой помощи поступило сообщение о гибели 59-летнего жителя Пинска . Следователями было установлено, что в этот день мужчина, работавший каменщиком-монтажником одной из строительных организаций, выполнял работы по демонтажу опалубки лестничной клетки.

Щит опалубки под собственной тяжестью упал вниз вместе с настилом, на котором стоял рабочий, после чего на него упал крепежный ригель весом около 40 килограммов.

От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. В момент происшествия он не был пристегнут страховочным тросом.

В отношении прораба строительной организации, 60-летнего жителя Пинска, возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее смерть человека. Максимальное наказание, которое предусматривает санкция статьи, — до 7 лет лишения свободы.