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За гибель рабочего в Пинске может ответить прораб: тот на высоте не был пристегнут тросом

27.12.2018 17:39 — Новости Общества | Tut.by  
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В Пинске возбудили дело в отношении прораба одной из строительных организаций. Мужчину подозревают в нарушении правил безопасности строительных работ, повлекших смерть 59-летнего рабочего, сообщает Следственный комитет.


Фото: Медиа-Полесье via соцсети

24 ноября около 9.30 в милицию от врача скорой помощи поступило сообщение о гибели 59-летнего жителя Пинска. Следователями было установлено, что в этот день мужчина, работавший каменщиком-монтажником одной из строительных организаций, выполнял работы по демонтажу опалубки лестничной клетки.

Щит опалубки под собственной тяжестью упал вниз вместе с настилом, на котором стоял рабочий, после чего на него упал крепежный ригель весом около 40 килограммов.

От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. В момент происшествия он не был пристегнут страховочным тросом.

В отношении прораба строительной организации, 60-летнего жителя Пинска, возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее смерть человека. Максимальное наказание, которое предусматривает санкция статьи, — до 7 лет лишения свободы.

 
 
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Мужчину подозревают в нарушении правил безопасности строительных работ.
 
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