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За гибель рабочего в Пинске может ответить прораб: тот на высоте не был пристегнут тросом
27.12.2018 17:39 — Новости Общества | Tut.by
В Пинске возбудили дело в отношении прораба одной из строительных организаций. Мужчину подозревают в нарушении правил безопасности строительных работ, повлекших смерть 59-летнего рабочего,
24 ноября около 9.30 в милицию от врача скорой помощи поступило сообщение о
Щит опалубки под собственной тяжестью упал вниз вместе с настилом, на котором стоял рабочий, после чего на него упал крепежный ригель весом около 40 килограммов.
От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. В момент происшествия он не был пристегнут страховочным тросом.
В отношении прораба строительной организации, 60-летнего жителя Пинска, возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее смерть человека. Максимальное наказание, которое предусматривает санкция статьи, — до 7 лет лишения свободы.
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Мужчину подозревают в нарушении правил безопасности строительных работ.
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