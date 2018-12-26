В витебский приют для бездомных животных привезли 21 кота из одной квартиры. Места для них здесь нет

В витебский приют для бездомных животных 27 декабря милиция и служба отлова привезла сразу 21 кота — причем все животные жили в одной квартире в доме № 9 на Московском проспекте. Хозяйка — одинокая пенсионерка, ухаживала за ними, но развела в своей «двушке» ужасный запах, на что постоянно жаловались соседи. Сотрудники приюта не скрывают: они в шоке от такого «новогоднего подарка» и будут рады, если котов разберут горожане.



Фото: vk.com/priut_vitebsk

Витебский приют для бездомных животных и без того переполнен, поэтому, чтобы разместить «новеньких» с Московского, 9, пришлось потеснить других питомцев.

«Котов в приюте садить некуда. По 3−4 рассадили по клеткам и переноскам. Это просто кошмар. „Хороший“ новогодний подарок. А еще не факт, что не будет лишайных и больных животных», — пишет волонтер Алла Прасолова.

В квартире у пенсионерки осталось еще 5 кошек. Их бабушка не согласилась отдать милиции и отлову. Саму женщину, по словам волонтеров приюта, вскоре заберут в дом-интернат.

Если вы хотите забрать домой какое-либо из животных, звоните в приют по телефонам: +375 33 336−78−77 (начальник), +375 29 590−00−22 (бригадир), +375 212 42-87-74 (диспетчерская). Приют работает без выходных и праздников с 8.00 до 20.00. Как туда добраться, смотрите здесь .