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В витебский приют для бездомных животных привезли 21 кота из одной квартиры. Места для них здесь нет
27.12.2018 17:37 — Новости Общества | Tut.by
В витебский приют для бездомных животных 27 декабря милиция и служба отлова привезла сразу 21 кота — причем все животные жили в одной квартире в доме № 9 на Московском проспекте. Хозяйка — одинокая пенсионерка, ухаживала за ними, но развела в своей «двушке» ужасный запах, на что постоянно жаловались соседи. Сотрудники приюта не скрывают: они в шоке от такого «новогоднего подарка» и будут рады, если котов разберут горожане.
Витебский приют для бездомных животных и без того переполнен, поэтому, чтобы разместить «новеньких» с Московского, 9, пришлось потеснить других питомцев.
«Котов в приюте садить некуда. По 3−4 рассадили по клеткам и переноскам. Это просто кошмар. „Хороший“ новогодний подарок. А еще не факт, что не будет лишайных и больных животных», —
В квартире у пенсионерки осталось еще 5 кошек. Их бабушка не согласилась отдать милиции и отлову. Саму женщину, по словам волонтеров приюта, вскоре заберут в дом-интернат.
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В витебский приют для бездомных животных привезли 21 кота из одной квартиры. Места для них здесь нет
Хозяйка - одинокая пенсионерка, ухаживала за котами, но развела в своей «двушке» ужасный запах, на что постоянно жаловались соседи.
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