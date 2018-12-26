Как будут ходить автобусы и троллейбусы в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь на елку или в гости можно будет добраться не только на такси, но и на общественном транспорте, сообщили в горисполкоме.

Так, до пяти утра 1 января на линии будут работать троллейбусы № 10, 20, а также автобусы № 1, 12, 18а, 20.