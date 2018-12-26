|
Как будут ходить автобусы и троллейбусы в новогоднюю ночь
27.12.2018 17:44 — Новости Общества | Tut.by
В новогоднюю ночь на елку или в гости можно будет добраться не только на такси, но и на общественном транспорте, сообщили в горисполкоме.
Так, до пяти утра 1 января на линии будут работать троллейбусы № 10, 20, а также автобусы № 1, 12, 18а, 20.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В новогоднюю ночь на елку или в гости можно будет добраться не только на такси.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)