В Верхнедвинске зажглись огни на новогодней ёлке

Новый 2019 год уже на пороге и вот-вот постучится в двери. Готовясь ко встрече с ним, город принарядился, запестрел цветастой мишурой, засиял яркими гирляндами. Но главным украшением уже традиционно стала мохнатая ель на площади в центре, торжественное открытие которой прошло в виде игровой программы «Баба Яга спасает праздник».

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