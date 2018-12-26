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В Верхнедвинске зажглись огни на новогодней ёлке
27.12.2018 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)
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Новый 2019 год уже на пороге и вот-вот постучится в двери. Готовясь ко встрече с ним, город принарядился, запестрел цветастой мишурой, засиял яркими гирляндами. Но главным украшением уже традиционно стала мохнатая ель на площади в центре, торжественное открытие которой прошло в виде игровой программы «Баба Яга спасает праздник».
Далее читайте в «ДП».
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> Новый 2019 год уже на пороге и вот-вот постучится в двери. Готовясь ко встрече с ним, город принарядился, запестрел цветастой мишурой, засиял яркими гирляндами. Но...
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