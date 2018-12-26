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Будьте осторожны на железной дороге
27.12.2018 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)
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19 декабря 2018 года в Верхнедвинском районе была проведена акция «Стоп – неверный шаг!». Организатором мероприятия выступали отдел внутренних дел Верхнедвинского райисполкома совместно с Белорусской железной дорогой и отраслевым комитетом ОО «Белорусский республиканский
союз молодежи».
Целями проведения акции являлись информирование граждан о правилах поведения при нахождении на объектах железнодорожного транспорта, снижение количества нарушений правил перехода железнодорожных путей в
неустановленных местах и связанных с этим случаев травматизма, а также профилактика правонарушений на
объектах БЖД с участием несовершеннолетних.
Отдел внутренних дел Верхнедвинского райисполкома просит
пассажиров соблюдать все необходимые требования во время нахождения на объектах железнодорожного транспорта и напоминает, что запрещается ходить по железнодорожным путям в неустановленных местах, переходить и перебегать через железнодорожные пути перед близко идущим поездом,
переходить через пути сразу же после прохода поезда одного направления, не убедившись в отсутствии следования поезда встречного направления, переходить железнодорожные переезды при закрытом шлагбауме или показаний красного сигнала светофора, на станциях и перегонах подлезать под
вагоны и перелезать через автосцепки для прохода через путь. Всегда быть бдительными, обращать особое внимание на сохранность личного имущества при движении в поездах, нахождении на железнодорожных станциях и остановочных пунктах.
Одновременно напоминаем, что согласно ч. 5 ст. 18.3 КоАП Республики Беларусь за переход железнодорожных путей в неустановленном месте предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа в размере до двух базовых величин, а за нарушение правил проезда железнодорожного переезда согласно ст. 18.15 КоАП Республики Беларусь предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа в размере от двух до четырех базовых величин.
1-й заместитель начальника
Верхнедвинского РОВД
подполковник милиции
В.Н.Гойло.
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> 19 декабря 2018 года в Верхнедвинском районе была проведена акция «Стоп – неверный шаг!». Организатором мероприятия выступали отдел внутренних дел...
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