Будьте осторожны на железной дороге

19 декабря 2018 года в Верхнедвинском районе была проведена акция «Стоп – неверный шаг!». Организатором мероприятия выступали отдел внутренних дел Верхнедвинского райисполкома совместно с Белорусской железной дорогой и отраслевым комитетом ОО «Белорусский республиканский

союз молодежи».

Целями проведения акции являлись информирование граждан о правилах поведения при нахождении на объектах железнодорожного транспорта, снижение количества нарушений правил перехода железнодорожных путей в

неустановленных местах и связанных с этим случаев травматизма, а также профилактика правонарушений на

объектах БЖД с участием несовершеннолетних.

Отдел внутренних дел Верхнедвинского райисполкома просит

пассажиров соблюдать все необходимые требования во время нахождения на объектах железнодорожного транспорта и напоминает, что запрещается ходить по железнодорожным путям в неустановленных местах, переходить и перебегать через железнодорожные пути перед близко идущим поездом,

переходить через пути сразу же после прохода поезда одного направления, не убедившись в отсутствии следования поезда встречного направления, переходить железнодорожные переезды при закрытом шлагбауме или показаний красного сигнала светофора, на станциях и перегонах подлезать под

вагоны и перелезать через автосцепки для прохода через путь. Всегда быть бдительными, обращать особое внимание на сохранность личного имущества при движении в поездах, нахождении на железнодорожных станциях и остановочных пунктах.

Одновременно напоминаем, что согласно ч. 5 ст. 18.3 КоАП Республики Беларусь за переход железнодорожных путей в неустановленном месте предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа в размере до двух базовых величин, а за нарушение правил проезда железнодорожного переезда согласно ст. 18.15 КоАП Республики Беларусь предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа в размере от двух до четырех базовых величин.

1-й заместитель начальника

Верхнедвинского РОВД

подполковник милиции

В.Н.Гойло.